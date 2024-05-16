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В центре Белгорода прогремели шесть взрывов

В центре Белгорода прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 16.05.2024

В центре Белгорода прогремели шесть взрывов

Шесть взрывов были слышны в центре Белгорода на фоне ракетной опасности в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:16

2024-05-16T00:16

2024-05-16T00:25

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Шесть взрывов были слышны в центре Белгорода на фоне ракетной опасности в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости.Также были слышны еще два взрыва – судя по звуку, на значительном расстоянии от центра города.Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что громкие звуки в Белгороде и районе связаны с работой Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

россия

белгородская область

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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков