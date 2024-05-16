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В центре Белгорода прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 16.05.2024 (обновлено: 00:25 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vzryvy-1946295334.html
В центре Белгорода прогремели шесть взрывов
В центре Белгорода прогремели шесть взрывов - РИА Новости, 16.05.2024
В центре Белгорода прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов были слышны в центре Белгорода на фоне ракетной опасности в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:16
2024-05-16T00:25
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Шесть взрывов были слышны в центре Белгорода на фоне ракетной опасности в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости.Также были слышны еще два взрыва – судя по звуку, на значительном расстоянии от центра города.Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что громкие звуки в Белгороде и районе связаны с работой Вооруженных сил России.
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белгород
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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В центре Белгорода прогремели шесть взрывов

В центре Белгорода прогремели шесть взрывов на фоне сигнала о ракетной опасности

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкОбломок от здания на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Обломок от здания на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Обломок от здания на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Шесть взрывов были слышны в центре Белгорода на фоне ракетной опасности в ночь на четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Также были слышны еще два взрыва – судя по звуку, на значительном расстоянии от центра города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что громкие звуки в Белгороде и районе связаны с работой Вооруженных сил России.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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