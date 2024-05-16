https://ria.ru/20240516/vzryv-1946446802.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 16.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:23

2024-05-16T15:23

2024-05-16T15:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Прямой". "СМИ сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит почти семь часов. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в в Миргородском районе Полтавской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

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харьков

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, в мире, харьков, харьковская область