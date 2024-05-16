https://ria.ru/20240516/vzryv-1946415243.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 16.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрыв прогремел в четверг в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:01
2024-05-16T14:01
2024-05-16T14:02
в мире
украина
полтавская область
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Миргородской общине на Полтавщине прогремел взрыв, сообщили "Общественному" местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным на 13.53 мск, в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область
В мире, Украина, Полтавская область, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
"Общественное": в Миргородском районе Полтавской области прогремел взрыв