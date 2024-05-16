https://ria.ru/20240516/vzryv-1946415243.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 16.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в четверг в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:02

в мире

украина

полтавская область

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Миргородской общине на Полтавщине прогремел взрыв, сообщили "Общественному" местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным на 13.53 мск, в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

украина

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, полтавская область