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В Молдавии назначили дату выборов президента - РИА Новости, 16.05.2024
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19:20 16.05.2024 (обновлено: 19:45 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vybory-1946518793.html
В Молдавии назначили дату выборов президента
В Молдавии назначили дату выборов президента - РИА Новости, 16.05.2024
В Молдавии назначили дату выборов президента
Депутаты парламента на заседании в четверг официально установили дату выборов президента Молдавии, они пройдут 20 октября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:20
2024-05-16T19:45
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Депутаты парламента на заседании в четверг официально установили дату выборов президента Молдавии, они пройдут 20 октября, передает корреспондент РИА Новости.С инициативой о внесении в повестку проекта об утверждении даты президентских выборов выступила депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Вероника Рошка, предложив провести выборы 20 октября - в один день с референдумом о вступлении в ЕС, заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на сайте законодательного собрания."Итак, за инициативу проголосовало 56 депутатов, спасибо, коллеги", - сказал по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. По предложению Санду, выборы президента и референдум должны пройти в один день. Для этого депутаты внесли соответствующие поправки в избирательное законодательство. Ранее в четверг депутаты также утвердили дату референдума, он пройдет также 20 октября.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, в мире, евросоюз
Молдавия, В мире, Евросоюз
В Молдавии назначили дату выборов президента

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Депутаты парламента на заседании в четверг официально установили дату выборов президента Молдавии, они пройдут 20 октября, передает корреспондент РИА Новости.
С инициативой о внесении в повестку проекта об утверждении даты президентских выборов выступила депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Вероника Рошка, предложив провести выборы 20 октября - в один день с референдумом о вступлении в ЕС, заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на сайте законодательного собрания.
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"Итак, за инициативу проголосовало 56 депутатов, спасибо, коллеги", - сказал по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.
Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. По предложению Санду, выборы президента и референдум должны пройти в один день. Для этого депутаты внесли соответствующие поправки в избирательное законодательство. Ранее в четверг депутаты также утвердили дату референдума, он пройдет также 20 октября.
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