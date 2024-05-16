https://ria.ru/20240516/vybory-1946518793.html

В Молдавии назначили дату выборов президента

В Молдавии назначили дату выборов президента - РИА Новости, 16.05.2024

В Молдавии назначили дату выборов президента

Депутаты парламента на заседании в четверг официально установили дату выборов президента Молдавии, они пройдут 20 октября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:20

2024-05-16T19:20

2024-05-16T19:45

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Депутаты парламента на заседании в четверг официально установили дату выборов президента Молдавии, они пройдут 20 октября, передает корреспондент РИА Новости.С инициативой о внесении в повестку проекта об утверждении даты президентских выборов выступила депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Вероника Рошка, предложив провести выборы 20 октября - в один день с референдумом о вступлении в ЕС, заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на сайте законодательного собрания."Итак, за инициативу проголосовало 56 депутатов, спасибо, коллеги", - сказал по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. По предложению Санду, выборы президента и референдум должны пройти в один день. Для этого депутаты внесли соответствующие поправки в избирательное законодательство. Ранее в четверг депутаты также утвердили дату референдума, он пройдет также 20 октября.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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молдавия, в мире, евросоюз