https://ria.ru/20240516/vybory-1946499943.html

Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями

Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями - РИА Новости, 16.05.2024

Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями

США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:02

2024-05-16T18:02

2024-05-16T18:14

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов."Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет. При этом сами они активизировали враждебные операции с применением ИКТ-технологий", - говорится в комментарии Антонова, который распространила российская дипмиссия. Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах.Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ. "В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", - добавил посол.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, анатолий антонов