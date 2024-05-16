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Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями - РИА Новости, 16.05.2024
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18:02 16.05.2024 (обновлено: 18:14 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vybory-1946499943.html
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями - РИА Новости, 16.05.2024
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями
США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:02
2024-05-16T18:14
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов."Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет. При этом сами они активизировали враждебные операции с применением ИКТ-технологий", - говорится в комментарии Антонова, который распространила российская дипмиссия. Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах.Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ. "В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", - добавил посол.
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россия, сша, в мире, анатолий антонов
Россия, США, В мире, Анатолий Антонов
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями

Антонов: США не приводят ни одного факта "вмешательства" России в выборы

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
"Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет. При этом сами они активизировали враждебные операции с применением ИКТ-технологий", - говорится в комментарии Антонова, который распространила российская дипмиссия. Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах.
Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ. "В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", - добавил посол.
Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР в США - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Американские спецслужбы считают Россию самой активной "угрозой" выборам
15 мая, 23:18
 
РоссияСШАВ миреАнатолий Антонов
 
 
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