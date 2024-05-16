https://ria.ru/20240516/vybory-1946499943.html
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями - РИА Новости, 16.05.2024
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями
США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:02
2024-05-16T18:02
2024-05-16T18:14
россия
сша
в мире
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов."Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет. При этом сами они активизировали враждебные операции с применением ИКТ-технологий", - говорится в комментарии Антонова, который распространила российская дипмиссия. Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах.Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ. "В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", - добавил посол.
https://ria.ru/20240515/spetssluzhby-1946290375.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, анатолий антонов
Россия, США, В мире, Анатолий Антонов
Посол назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США инсинуациями
Антонов: США не приводят ни одного факта "вмешательства" России в выборы
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
"Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет. При этом сами они активизировали враждебные операции с применением ИКТ-технологий", - говорится в комментарии Антонова, который распространила российская дипмиссия. Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах.
Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ. "В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", - добавил посол.