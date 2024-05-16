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ВТБ и билайн запустили сервис "Живой баланс" для своих клиентов - РИА Новости, 16.05.2024
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10:12 16.05.2024 (обновлено: 11:41 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vtb-1946334023.html
ВТБ и билайн запустили сервис "Живой баланс" для своих клиентов
ВТБ и билайн запустили сервис "Живой баланс" для своих клиентов - РИА Новости, 16.05.2024
ВТБ и билайн запустили сервис "Живой баланс" для своих клиентов
Мобильный оператор билайн в партнерстве с банком ВТБ запускают новый сервис "Живой баланс" (18+): клиенты билайна - пользователи ВТБ Онлайн (18+), могут... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:12
2024-05-16T11:41
технологии
втб (банк)
билайн
вымпелком
мобильный телефон
мобильные телефоны
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мобильный оператор билайн в партнерстве с банком ВТБ запускают новый сервис "Живой баланс" (18+): клиенты билайна - пользователи ВТБ Онлайн (18+), могут отслеживать актуальный баланс своего номера мобильного телефона на главном экране приложения банка и пополнять его без комиссии и необходимости переключения между приложениями, сообщает оператор.Это возможность позволяет упростить повседневные финансовые операции клиентов и сделать процесс управления средствами прозрачным и удобным.Пополнение счета мобильного телефона осуществляется без комиссии, с моментальным зачислением средств. Для удобства пользователей в ВТБ Онлайн предусмотрена настройка автоплатежей, позволяющая автоматически пополнять баланс билайна при достижении минимальной суммы или в конкретный день месяца."Мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и членов их семей. ВТБ создает условия для того, чтобы клиенты чаще выбирали банк для повседневных операций. Уже сегодня с нами можно без комиссии оплачивать обучение детей в школе и детском саду, коммунальные услуги, связь, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пополнять транспортные карты, оформлять начисление социальных пособий на карту ВТБ. Мы рассчитываем, что благодаря данному сервису около 3 миллионов пользователей ВТБ Онлайн смогут оплачивать мобильную связь от билайна через онлайн-банк", — отметил начальник управления "Платежи" банка ВТБ Руслан Новиков.По словам директора по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Ивана Савкина, реализация проекта с ВТБ позволила оператору сделать важный шаг в направлении цифровизации финансовых услуг."В билайне мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам самые передовые решения, делая их жизнь более комфортной и свободной от повседневных хлопот. Теперь наши клиенты могут еще проще и быстрее управлять своими расходами на мобильную связь, не покидая привычной среды, которую они используют для оплаты разных услуг", — прокомментировал он.Введение сервиса "Живой баланс" билайна в ВТБ Онлайн стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между компаниями, направленному на создание максимально комфортной и функциональной цифровой среды для своих клиентов.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLrX8sqvN2
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технологии, втб (банк), билайн, вымпелком, мобильный телефон, мобильные телефоны
Технологии, ВТБ (банк), Билайн, ВымпелКом, Мобильный телефон, мобильные телефоны

ВТБ и билайн запустили сервис "Живой баланс" для своих клиентов

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мобильный оператор билайн в партнерстве с банком ВТБ запускают новый сервис "Живой баланс" (18+): клиенты билайна - пользователи ВТБ Онлайн (18+), могут отслеживать актуальный баланс своего номера мобильного телефона на главном экране приложения банка и пополнять его без комиссии и необходимости переключения между приложениями, сообщает оператор.
Это возможность позволяет упростить повседневные финансовые операции клиентов и сделать процесс управления средствами прозрачным и удобным.
Пополнение счета мобильного телефона осуществляется без комиссии, с моментальным зачислением средств. Для удобства пользователей в ВТБ Онлайн предусмотрена настройка автоплатежей, позволяющая автоматически пополнять баланс билайна при достижении минимальной суммы или в конкретный день месяца.
"Мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и членов их семей. ВТБ создает условия для того, чтобы клиенты чаще выбирали банк для повседневных операций. Уже сегодня с нами можно без комиссии оплачивать обучение детей в школе и детском саду, коммунальные услуги, связь, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пополнять транспортные карты, оформлять начисление социальных пособий на карту ВТБ. Мы рассчитываем, что благодаря данному сервису около 3 миллионов пользователей ВТБ Онлайн смогут оплачивать мобильную связь от билайна через онлайн-банк", — отметил начальник управления "Платежи" банка ВТБ Руслан Новиков.
По словам директора по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Ивана Савкина, реализация проекта с ВТБ позволила оператору сделать важный шаг в направлении цифровизации финансовых услуг.
"В билайне мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам самые передовые решения, делая их жизнь более комфортной и свободной от повседневных хлопот. Теперь наши клиенты могут еще проще и быстрее управлять своими расходами на мобильную связь, не покидая привычной среды, которую они используют для оплаты разных услуг", — прокомментировал он.
Введение сервиса "Живой баланс" билайна в ВТБ Онлайн стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между компаниями, направленному на создание максимально комфортной и функциональной цифровой среды для своих клиентов.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLrX8sqvN2
 
ТехнологииВТБ (банк)БилайнВымпелКомМобильный телефонмобильные телефоны
 
 
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