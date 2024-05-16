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Водолацкий рассказал об элитных подразделения спецназа ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 16.05.2024 (обновлено: 22:36 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vsu-1946549602.html
Водолацкий рассказал об элитных подразделения спецназа ВСУ в Часовом Яре
Водолацкий рассказал об элитных подразделения спецназа ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 16.05.2024
Водолацкий рассказал об элитных подразделения спецназа ВСУ в Часовом Яре
В Часовом Яре находятся самые мотивированные, элитные подразделения спецназа ВСУ, они сдаются в плен только в самый последний момент, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:35
2024-05-16T22:36
виктор водолацкий
денис пушилин
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Часовом Яре находятся самые мотивированные, элитные подразделения спецназа ВСУ, они сдаются в плен только в самый последний момент, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Подразделения, которые там (в Часовом Яре - ред.) находятся, - это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться", - сказал Водолацкий. По его словам, они мотивированы на то, чтобы жестко сопротивляться. Ранее Водолацкий сообщил, что бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны. Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html
https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html
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виктор водолацкий, денис пушилин, безопасность
Виктор Водолацкий, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Водолацкий рассказал об элитных подразделения спецназа ВСУ в Часовом Яре

Депутат Водолацкий: в Часовом Яре находятся элитные подразделения спецназа ВСУ

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Часовом Яре находятся самые мотивированные, элитные подразделения спецназа ВСУ, они сдаются в плен только в самый последний момент, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Подразделения, которые там (в Часовом Яре - ред.) находятся, - это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться", - сказал Водолацкий.
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По его словам, они мотивированы на то, чтобы жестко сопротивляться.
Ранее Водолацкий сообщил, что бои идут на окраинах Часова Яра, в северной части, российские войска шаг за шагом взламывают укрепрайоны.
Минобороны России в четверг сообщило, что военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор ВодолацкийДенис ПушилинБезопасность
 
 
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