https://ria.ru/20240516/vsu-1946535154.html

В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным

В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным - РИА Новости, 16.05.2024

В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным

Соединенные Штаты считают положение украинских войск невероятно отчаянным, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:42

2024-05-16T20:42

2024-05-16T22:01

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

государственный департамент сша

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты считают положение украинских войск невероятно отчаянным, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель."Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя", — сказал он.По данным газеты New York Times, командиры и солдаты ВСУ сами жалуются на тяжелую ситуацию на фронте, отмечая, что Украина более уязвима, чем когда-либо с первых недель конфликта. В понедельник президент Владимир Зеленский также признал, что армия страны оказалась в чрезвычайно сложном положении из-за продвижения российских войск, в частности в Харьковской области.Сейчас подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в этом регионе. Так, 12 мая Минобороны России сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что военные взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Четырнадцатого мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.В четверг, 16 мая, российские военнослужащие приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно движется вперед.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946437008.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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россия

харьковская область

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