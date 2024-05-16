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В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 16.05.2024 (обновлено: 22:01 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vsu-1946535154.html
В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным
В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным - РИА Новости, 16.05.2024
В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным
Соединенные Штаты считают положение украинских войск невероятно отчаянным, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:42
2024-05-16T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
россия
владимир зеленский
харьковская область
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты считают положение украинских войск невероятно отчаянным, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель."Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя", — сказал он.По данным газеты New York Times, командиры и солдаты ВСУ сами жалуются на тяжелую ситуацию на фронте, отмечая, что Украина более уязвима, чем когда-либо с первых недель конфликта. В понедельник президент Владимир Зеленский также признал, что армия страны оказалась в чрезвычайно сложном положении из-за продвижения российских войск, в частности в Харьковской области.Сейчас подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в этом регионе. Так, 12 мая Минобороны России сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что военные взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Четырнадцатого мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.В четверг, 16 мая, российские военнослужащие приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно движется вперед.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946437008.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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сша
россия
харьковская область
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в мире, сша, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, россия, владимир зеленский, харьковская область, украина, виталий ганчев, волчанск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, Россия, Владимир Зеленский, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Волчанск
В США признали положение ВСУ невероятно отчаянным

Зампред Госдепа Патель: США считают положение ВСУ на фронте невероятно отчаянным

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты считают положение украинских войск невероятно отчаянным, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
"Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Вчера, 15:03
По данным газеты New York Times, командиры и солдаты ВСУ сами жалуются на тяжелую ситуацию на фронте, отмечая, что Украина более уязвима, чем когда-либо с первых недель конфликта.
В понедельник президент Владимир Зеленский также признал, что армия страны оказалась в чрезвычайно сложном положении из-за продвижения российских войск, в частности в Харьковской области.
Сейчас подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в этом регионе. Так, 12 мая Минобороны России сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что военные взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области
15 мая, 08:00
Четырнадцатого мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.
В четверг, 16 мая, российские военнослужащие приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно движется вперед.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАРоссияВладимир ЗеленскийХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВолчанск
 
 
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