СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии
Monde: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из "чешской инициативы"
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что им так и не пришли боеприпасы в рамках "чешской инициативы" и из недавнего пакета помощи США, пишет газета Monde.
Отмечается, что издание связалось с военными из пяти бригад ВСУ, которые участвуют в боевых действиях.
"Все уверяют, что до них не дошли ни боеприпасы, связанные с "чешским планом"... ни связанные с пакетом американской помощи, за который проголосовали 20 апреля", - говорится в сообщении газеты.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Руководство Чехии рассчитывает, что Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов в рамках инициативы в июне, заявил Павел в начале мая.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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