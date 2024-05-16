https://ria.ru/20240516/vsu-1946525339.html

СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии

СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии - РИА Новости, 16.05.2024

СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии

Украинские военные жалуются на то, что им так и не пришли боеприпасы в рамках "чешской инициативы" и из недавнего пакета помощи США, пишет газета Monde. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:49

2024-05-16T19:49

2024-05-16T19:49

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что им так и не пришли боеприпасы в рамках "чешской инициативы" и из недавнего пакета помощи США, пишет газета Monde. Отмечается, что издание связалось с военными из пяти бригад ВСУ, которые участвуют в боевых действиях. "Все уверяют, что до них не дошли ни боеприпасы, связанные с "чешским планом"... ни связанные с пакетом американской помощи, за который проголосовали 20 апреля", - говорится в сообщении газеты. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Руководство Чехии рассчитывает, что Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов в рамках инициативы в июне, заявил Павел в начале мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1944921736.html

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в мире, украина, чехия, петр павел, нато, вооруженные силы украины