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СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vsu-1946525339.html
СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии
СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии - РИА Новости, 16.05.2024
СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии
Украинские военные жалуются на то, что им так и не пришли боеприпасы в рамках "чешской инициативы" и из недавнего пакета помощи США, пишет газета Monde. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:49
2024-05-16T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
петр павел
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что им так и не пришли боеприпасы в рамках "чешской инициативы" и из недавнего пакета помощи США, пишет газета Monde. Отмечается, что издание связалось с военными из пяти бригад ВСУ, которые участвуют в боевых действиях. "Все уверяют, что до них не дошли ни боеприпасы, связанные с "чешским планом"... ни связанные с пакетом американской помощи, за который проголосовали 20 апреля", - говорится в сообщении газеты. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Руководство Чехии рассчитывает, что Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов в рамках инициативы в июне, заявил Павел в начале мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944921736.html
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в мире, украина, чехия, петр павел, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Петр Павел, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии

Monde: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из "чешской инициативы"

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что им так и не пришли боеприпасы в рамках "чешской инициативы" и из недавнего пакета помощи США, пишет газета Monde.
Отмечается, что издание связалось с военными из пяти бригад ВСУ, которые участвуют в боевых действиях.
"Все уверяют, что до них не дошли ни боеприпасы, связанные с "чешским планом"... ни связанные с пакетом американской помощи, за который проголосовали 20 апреля", - говорится в сообщении газеты.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Руководство Чехии рассчитывает, что Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов в рамках инициативы в июне, заявил Павел в начале мая.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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