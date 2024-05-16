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Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ

Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал сложную ситуацию для ВСУ, при этом он заявил, что к негативным последствиям привела задержка поставок... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:43

2024-05-16T19:43

2024-05-16T19:51

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал сложную ситуацию для ВСУ, при этом он заявил, что к негативным последствиям привела задержка поставок западного оружия Киеву."Мы закончили заседание военного комитета, украинская сторона, начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной, задержки в поддержке имели серьезные последствия на поле боя", - сказал Бауэр.Он добавил, что "сейчас поддержка в пути", и выразил надежду, что "она поступит как можно скорее ".

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