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Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 16.05.2024 (обновлено: 19:51 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vsu-1946524048.html
Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ
Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал сложную ситуацию для ВСУ, при этом он заявил, что к негативным последствиям привела задержка поставок... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:43
2024-05-16T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
нато
вооруженные силы украины
украина
россия
роб бауэр
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал сложную ситуацию для ВСУ, при этом он заявил, что к негативным последствиям привела задержка поставок западного оружия Киеву."Мы закончили заседание военного комитета, украинская сторона, начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной, задержки в поддержке имели серьезные последствия на поле боя", - сказал Бауэр.Он добавил, что "сейчас поддержка в пути", и выразил надежду, что "она поступит как можно скорее ".
https://ria.ru/20240516/vsu-1946525339.html
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в мире, нато, вооруженные силы украины, украина, россия, роб бауэр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ

Роб Бауэр: задержка поставок оружия привела к негативным последствиям для Киева

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал сложную ситуацию для ВСУ, при этом он заявил, что к негативным последствиям привела задержка поставок западного оружия Киеву.
"Мы закончили заседание военного комитета, украинская сторона, начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич коротко проинформировал нас о ситуации на местах, которая остается очень сложной, задержки в поддержке имели серьезные последствия на поле боя", - сказал Бауэр.
Он добавил, что "сейчас поддержка в пути", и выразил надежду, что "она поступит как можно скорее ".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияРоб Бауэр
 
 
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