https://ria.ru/20240516/vsu-1946450973.html

ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ

ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ

Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:34

2024-05-16T15:34

2024-05-16T15:35

специальная военная операция на украине

украина

волгоградская область

волгоград

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на Украину, примкнуть к ВСУ и как сдаться в плен к украинцам в случае мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, житель Волгограда в мессенджере посещал проукраинские группы, в которых изучал, как можно попасть на Украину и примкнуть к ВСУ. Второй волгоградец просматривал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые публиковал украинский журналист. По информации ФСБ, мужчина интересовался, как перейти на сторону противника в случае мобилизации, он сохранил у себя номер телефона одной из проукраинских организаций. Но, отмечается, с ней так и не связался. "Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию своих преступных умыслов по совершению государственной измены, граждане не совершили, им объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231207/gosizmena-1914288432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, волгоградская область, волгоград, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия