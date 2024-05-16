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ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 16.05.2024 (обновлено: 15:35 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vsu-1946450973.html
ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ
ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ
Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:34
2024-05-16T15:35
специальная военная операция на украине
украина
волгоградская область
волгоград
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на Украину, примкнуть к ВСУ и как сдаться в плен к украинцам в случае мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, житель Волгограда в мессенджере посещал проукраинские группы, в которых изучал, как можно попасть на Украину и примкнуть к ВСУ. Второй волгоградец просматривал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые публиковал украинский журналист. По информации ФСБ, мужчина интересовался, как перейти на сторону противника в случае мобилизации, он сохранил у себя номер телефона одной из проукраинских организаций. Но, отмечается, с ней так и не связался. "Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию своих преступных умыслов по совершению государственной измены, граждане не совершили, им объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231207/gosizmena-1914288432.html
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украина, волгоградская область, волгоград, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Волгоградская область, Волгоград, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия
ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ

ФСБ вынесла предостережение двум волгоградцам, изучавшим, как примкнуть к ВСУ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на Украину, примкнуть к ВСУ и как сдаться в плен к украинцам в случае мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, житель Волгограда в мессенджере посещал проукраинские группы, в которых изучал, как можно попасть на Украину и примкнуть к ВСУ. Второй волгоградец просматривал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые публиковал украинский журналист. По информации ФСБ, мужчина интересовался, как перейти на сторону противника в случае мобилизации, он сохранил у себя номер телефона одной из проукраинских организаций. Но, отмечается, с ней так и не связался.
"Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию своих преступных умыслов по совершению государственной измены, граждане не совершили, им объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВолгоградская областьВолгоградПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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