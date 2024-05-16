https://ria.ru/20240516/vsu-1946450973.html
ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ
ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ
Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:34
2024-05-16T15:34
2024-05-16T15:35
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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на Украину, примкнуть к ВСУ и как сдаться в плен к украинцам в случае мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, житель Волгограда в мессенджере посещал проукраинские группы, в которых изучал, как можно попасть на Украину и примкнуть к ВСУ. Второй волгоградец просматривал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые публиковал украинский журналист. По информации ФСБ, мужчина интересовался, как перейти на сторону противника в случае мобилизации, он сохранил у себя номер телефона одной из проукраинских организаций. Но, отмечается, с ней так и не связался. "Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию своих преступных умыслов по совершению государственной измены, граждане не совершили, им объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231207/gosizmena-1914288432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ
ФСБ вынесла предостережение двум волгоградцам, изучавшим, как примкнуть к ВСУ