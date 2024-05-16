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В ВСУ опасаются, что фронт скоро рухнет и воевать будет некому - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vsu-1946412371.html
В ВСУ опасаются, что фронт скоро рухнет и воевать будет некому
В ВСУ опасаются, что фронт скоро рухнет и воевать будет некому - РИА Новости, 16.05.2024
В ВСУ опасаются, что фронт скоро рухнет и воевать будет некому
Украинский военный медик с позывным "Рони" заявил, что если ВСУ не получит пополнения, фронт рухнет, а воевать будет некому. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:49
2024-05-16T13:49
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский военный медик с позывным "Рони" заявил, что если ВСУ не получит пополнения, фронт рухнет, а воевать будет некому. Владимир Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. "Если пополнения не будет, то фронт рухнет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому. Если пополнение будет, то, конечно, мы зацепимся, но стратегически все равно нужно что-то решать. Потому что ничем хорошим это не закончится", - сказал военнослужащий в интервью украинскому изданию "Зеркало недели". По его словам, в течение последнего полугода пополнения в подразделении, где он служит, не было. Он признал, что есть случаи самовольного оставления частей среди тех, кто только пришел и тех, кто давно воюет. "Сидят люди на тяжелой позиции по два-три месяца. Отдыхают в сыром подвале под обстрелом и снова идут на позицию. А потом вместо отдыха им говорят: "Пять дней на полигоне — теперь вы штурмовики!"… Зачем вам новая мобилизация, если не бережете людей, которые есть? И все это на уровне высоких чинов, бригадных и выше", - рассказывает военнослужащий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ опасаются, что фронт скоро рухнет и воевать будет некому

Украинский военный: если ВСУ не получит пополнение, фронт рухнет

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинский военный медик с позывным "Рони" заявил, что если ВСУ не получит пополнения, фронт рухнет, а воевать будет некому.
Владимир Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
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"Если пополнения не будет, то фронт рухнет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому. Если пополнение будет, то, конечно, мы зацепимся, но стратегически все равно нужно что-то решать. Потому что ничем хорошим это не закончится", - сказал военнослужащий в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".
По его словам, в течение последнего полугода пополнения в подразделении, где он служит, не было. Он признал, что есть случаи самовольного оставления частей среди тех, кто только пришел и тех, кто давно воюет. "Сидят люди на тяжелой позиции по два-три месяца. Отдыхают в сыром подвале под обстрелом и снова идут на позицию. А потом вместо отдыха им говорят: "Пять дней на полигоне — теперь вы штурмовики!"… Зачем вам новая мобилизация, если не бережете людей, которые есть? И все это на уровне высоких чинов, бригадных и выше", - рассказывает военнослужащий.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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