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Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали - РИА Новости, 16.05.2024
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09:57 16.05.2024 (обновлено: 14:24 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vsu-1946336132.html
Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали
Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали - РИА Новости, 16.05.2024
Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали
Власти Германии выслали семь украинских солдат, обучавшихся в рамках программы Бундесвера, из-за использования ими правоэкстремистской символики, сообщило на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:57
2024-05-16T14:24
в мире
германия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
бундесвер германии
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Германии выслали семь украинских солдат, обучавшихся в рамках программы Бундесвера, из-за использования ими правоэкстремистской символики, сообщило на своем сайте правительство ФРГ."Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооруженных сил", — сообщается в постановлении.Обучение соответствующих украинских солдат было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ, а соответствующие лица были возвращены в Украину, подчеркивает ведомство.В объектив камеры часто попадают бойцы ВСУ, на форменных нашивках которых изображены символы нацистской Германии. Американская газета The New York Times ранее подчеркивала, что подобная ситуация может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки Запада.
https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, бундесвер германии
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии
Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали

Бундестаг: ФРГ депортировала семерых солдат ВСУ из-за нацистской символики

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Германии выслали семь украинских солдат, обучавшихся в рамках программы Бундесвера, из-за использования ими правоэкстремистской символики, сообщило на своем сайте правительство ФРГ.
"Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооруженных сил", — сообщается в постановлении.
Обучение соответствующих украинских солдат было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ, а соответствующие лица были возвращены в Украину, подчеркивает ведомство.
В объектив камеры часто попадают бойцы ВСУ, на форменных нашивках которых изображены символы нацистской Германии. Американская газета The New York Times ранее подчеркивала, что подобная ситуация может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки Запада.
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В миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБундесвер Германии
 
 
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