https://ria.ru/20240516/vsu-1946336132.html

Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали

Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали - РИА Новости, 16.05.2024

Германия выслала нескольких солдат ВСУ из-за одной детали

Власти Германии выслали семь украинских солдат, обучавшихся в рамках программы Бундесвера, из-за использования ими правоэкстремистской символики, сообщило на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:57

2024-05-16T09:57

2024-05-16T14:24

в мире

германия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

бундесвер германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Германии выслали семь украинских солдат, обучавшихся в рамках программы Бундесвера, из-за использования ими правоэкстремистской символики, сообщило на своем сайте правительство ФРГ."Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооруженных сил", — сообщается в постановлении.Обучение соответствующих украинских солдат было немедленно прекращено по согласованию с ВСУ, а соответствующие лица были возвращены в Украину, подчеркивает ведомство.В объектив камеры часто попадают бойцы ВСУ, на форменных нашивках которых изображены символы нацистской Германии. Американская газета The New York Times ранее подчеркивала, что подобная ситуация может лишить президента Украины Владимира Зеленского поддержки Запада.

https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, бундесвер германии