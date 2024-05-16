https://ria.ru/20240516/vsu-1946309803.html

ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир

ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир - РИА Новости, 16.05.2024

ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир

ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений в населенных пунктах под Харьковом, чтобы не подпустить... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:14

2024-05-16T06:14

2024-05-16T07:15

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений в населенных пунктах под Харьковом, чтобы не подпустить российские войска к городу, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов группировки "Север" с позывным "Балашов", выполняющий ряд задач на данном участке. "Инженерные сооружения противника были достаточно серьезно оборудованы и укреплены, потому что там видно, что это все рылось не вручную, а техникой, в районе психбольницы, в районе школы, детского сада и частично в частной застройке это все было укреплено", - сказал "Балашов". Собеседник агентства отметил, что частные дома используются ВСУ под огневые точки, откуда противник ведет огонь из стрелового оружия. "Подвальные помещения и погребные помещения под домами, соответственно, к некоторым ввели ходы сообщения, то есть, чтобы он (противник - ред.) не просто вышел на открытый участок, где его можно поразить, а чтобы они могли скрытно передвигаться",- объяснил командир. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

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харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина