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ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 16.05.2024 (обновлено: 07:15 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vsu-1946309803.html
ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир
ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир - РИА Новости, 16.05.2024
ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир
ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений в населенных пунктах под Харьковом, чтобы не подпустить... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:14
2024-05-16T07:15
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений в населенных пунктах под Харьковом, чтобы не подпустить российские войска к городу, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов группировки "Север" с позывным "Балашов", выполняющий ряд задач на данном участке. "Инженерные сооружения противника были достаточно серьезно оборудованы и укреплены, потому что там видно, что это все рылось не вручную, а техникой, в районе психбольницы, в районе школы, детского сада и частично в частной застройке это все было укреплено", - сказал "Балашов". Собеседник агентства отметил, что частные дома используются ВСУ под огневые точки, откуда противник ведет огонь из стрелового оружия. "Подвальные помещения и погребные помещения под домами, соответственно, к некоторым ввели ходы сообщения, то есть, чтобы он (противник - ред.) не просто вышел на открытый участок, где его можно поразить, а чтобы они могли скрытно передвигаться",- объяснил командир. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
ВСУ строят оборонительные сооружения под Харьковом, заявил командир

Комбат: ВСУ строят оборонительные сооружения у больниц и домов под Харьковом

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений в населенных пунктах под Харьковом, чтобы не подпустить российские войска к городу, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов группировки "Север" с позывным "Балашов", выполняющий ряд задач на данном участке.
"Инженерные сооружения противника были достаточно серьезно оборудованы и укреплены, потому что там видно, что это все рылось не вручную, а техникой, в районе психбольницы, в районе школы, детского сада и частично в частной застройке это все было укреплено", - сказал "Балашов".
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Собеседник агентства отметил, что частные дома используются ВСУ под огневые точки, откуда противник ведет огонь из стрелового оружия.
"Подвальные помещения и погребные помещения под домами, соответственно, к некоторым ввели ходы сообщения, то есть, чтобы он (противник - ред.) не просто вышел на открытый участок, где его можно поразить, а чтобы они могли скрытно передвигаться",- объяснил командир.
Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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