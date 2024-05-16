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Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин

Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин - РИА Новости, 16.05.2024

Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что киевский режим вовлекает США и европейские страны в масштабную войну. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:34

2024-05-16T10:34

2024-05-16T10:53

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сша

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госдума рф

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что киевский режим вовлекает США и европейские страны в масштабную войну."Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну", - написал он.Спикер ГД сообщил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон в необходимости применения поставляемого США оружия для поражения целей на территории РФ. По мнению Володина, это приведёт к трагедии, "которая может затронуть все человечество"."Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны", - написал Володин.Политикам Запада необходимо понимать, что они несут ответственность за происходящее и должны предотвратить масштабную катастрофу, заключил спикер ГД.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

европа

сша

вашингтон (штат)

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в мире, европа, сша, вячеслав володин, госдума рф, вашингтон (штат)