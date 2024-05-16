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Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин - РИА Новости, 16.05.2024
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10:34 16.05.2024 (обновлено: 10:53 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/volodin-1946346541.html
Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин
Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин - РИА Новости, 16.05.2024
Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин
Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что киевский режим вовлекает США и европейские страны в масштабную войну. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:34
2024-05-16T10:53
в мире
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сша
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госдума рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что киевский режим вовлекает США и европейские страны в масштабную войну."Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну", - написал он.Спикер ГД сообщил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон в необходимости применения поставляемого США оружия для поражения целей на территории РФ. По мнению Володина, это приведёт к трагедии, "которая может затронуть все человечество"."Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны", - написал Володин.Политикам Запада необходимо понимать, что они несут ответственность за происходящее и должны предотвратить масштабную катастрофу, заключил спикер ГД.
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в мире, европа, сша, вячеслав володин, госдума рф, вашингтон (штат)
В мире, Европа, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вашингтон (штат)
Киевский режим втягивает США и Европу в большую войну, заявил Володин

Володин: киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что киевский режим вовлекает США и европейские страны в масштабную войну.
«
"Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну", - написал он.
Спикер ГД сообщил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон в необходимости применения поставляемого США оружия для поражения целей на территории РФ. По мнению Володина, это приведёт к трагедии, "которая может затронуть все человечество".
"Любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны", - написал Володин.
Политикам Запада необходимо понимать, что они несут ответственность за происходящее и должны предотвратить масштабную катастрофу, заключил спикер ГД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаСШАВячеслав ВолодинГосдума РФВашингтон (штат)
 
 
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