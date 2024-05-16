https://ria.ru/20240516/vmf-1946454589.html

В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров

В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 16.05.2024

В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров

Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:43

2024-05-16T15:43

2024-05-16T16:33

специальная военная операция на украине

черное море

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

черноморский флот вмф россии

севастополь

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны."Около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Одиннадцать безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — говорится в публикации.Позднее в Минобороны сообщили, что авиация перехватила еще один морской дрон примерно в 15:30.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки в начале мая. Тогда силы Черноморского уничтожили пять морских дронов противника в районе северо-западного побережья полуострова.Кроме того, минувшей ночью в небе над Крымом перехватили два и ликвидировали четыре беспилотника. Поздно вечером в среду военные сбили в регионе пять ракет ATACMS.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240516/minoborony-1946405787.html

https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии, севастополь