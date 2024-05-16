https://ria.ru/20240516/vmf-1946454589.html
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 16.05.2024
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров
Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:43
2024-05-16T15:43
2024-05-16T16:33
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
черноморский флот вмф россии
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588475_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_59d67d4618772b96f37189a841f8e63e.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны."Около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Одиннадцать безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — говорится в публикации.Позднее в Минобороны сообщили, что авиация перехватила еще один морской дрон примерно в 15:30.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки в начале мая. Тогда силы Черноморского уничтожили пять морских дронов противника в районе северо-западного побережья полуострова.Кроме того, минувшей ночью в небе над Крымом перехватили два и ликвидировали четыре беспилотника. Поздно вечером в среду военные сбили в регионе пять ракет ATACMS.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240516/minoborony-1946405787.html
https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html
черное море
россия
украина
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588475_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0078e8e86430a24ff7bc40dc398895b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот ВМФ России, Севастополь
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров
МО: морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ, шедших к Крыму