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В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 16.05.2024 (обновлено: 16:33 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vmf-1946454589.html
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 16.05.2024
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров
Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:43
2024-05-16T16:33
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
черноморский флот вмф россии
севастополь
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны."Около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Одиннадцать безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — говорится в публикации.Позднее в Минобороны сообщили, что авиация перехватила еще один морской дрон примерно в 15:30.Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки в начале мая. Тогда силы Черноморского уничтожили пять морских дронов противника в районе северо-западного побережья полуострова.Кроме того, минувшей ночью в небе над Крымом перехватили два и ликвидировали четыре беспилотника. Поздно вечером в среду военные сбили в регионе пять ракет ATACMS.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240516/minoborony-1946405787.html
https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html
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черное море, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот ВМФ России, Севастополь
В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров

МО: морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ, шедших к Крыму

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря
Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны.
"Около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Одиннадцать безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", — говорится в публикации.
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Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов
Вчера, 13:24
Позднее в Минобороны сообщили, что авиация перехватила еще один морской дрон примерно в 15:30.
Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки в начале мая. Тогда силы Черноморского уничтожили пять морских дронов противника в районе северо-западного побережья полуострова.
Кроме того, минувшей ночью в небе над Крымом перехватили два и ликвидировали четыре беспилотника. Поздно вечером в среду военные сбили в регионе пять ракет ATACMS.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииСевастополь
 
 
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