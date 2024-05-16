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"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
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15:43 16.05.2024 (обновлено: 15:45 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vizit-1946454850.html
"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай
"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай
Зарубежные СМИ увидели в визите президента России Владимира Путина в Китай четкий сигнал, что он продолжает укреплять сотрудничество со своим другом и главным... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:43
2024-05-16T15:45
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Зарубежные СМИ увидели в визите президента России Владимира Путина в Китай четкий сигнал, что он продолжает укреплять сотрудничество со своим другом и главным дипломатическим союзником председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы бросить вызов возглавляемому США миропорядку, при этом издания отмечают, что отношения между двумя странами сейчас "самые теплые за всю современную историю". Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине. Сигнал Западу"Выбрав Китай для своей первой государственной поездки за границу после вступления в должность, Путин стремится послать четкий сигнал остальному миру: он продолжает укреплять партнерство со своим другом Си Цзиньпином, чтобы бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США", - пишет испанская газета Mundo. Американская газета New York Times отмечает, что Си Цзиньпин привержен партнерству с Путиным и рассматривает Россию как крайне важный противовес "общему сопернику" в лице США. Ей вторит другое американское издание Washington Post, отмечая, что визит направлен на то, чтобы "представить его (Путина) и... Си Цзиньпина как лидеров, предлагающих альтернативу мировому порядку под руководством США". Британская газета Financial Times, комментируя поездку президента РФ в Китай, выступила с мнением, что растущее партнерство Пекина и Москвы в военной сфере беспокоит Запад. "Хоть Россия и Китай не имеют двустороннего оборонного договора, как у США с их союзниками, аналитики уверены, что это не мешает военному сотрудничеству со значительным эффектом во всем мире", - поясняет издание. Другая британская газета Telegraph посчитала, что Си Цзиньпин и Путин "говорят о мире, но готовятся к войне". В комментариях перед камерами до переговоров за закрытыми дверями оба лидера говорили о стабильности и разрешении конфликта на Украине, но, когда "они сели друг напротив друга было понятно, что не все это о мире", отмечает издание. Оно также выразило мнение, что "визит российского президента в Китай подчеркивает расширение военного сотрудничества между двумя союзниками, что тревожит Запад". Путин приехал в Китай, чтобы "зацементировать" союзничество против США, резюмирует британская газета Times. По мнению газеты Daily Mail, Китай и Россия во время визита Путина "послали сигнал миру, что их связи сильнее, чем когда-либо". Укрепление сотрудничестваИспанская газета Pais пишет, что Путин прибыл в Китай, чтобы подтвердить схожесть во взглядах со своим главным дипломатическим союзником. По мнению New York Times, "помпа и зрелищность", с которыми приветствовали Путина в Пекине, ясно продемонстрировали важность этих отношений и их направленность на отсутствие ограничений. Аналитики, опрошенные Financial Times, ожидают, что президент РФ обсудит сотрудничество с Китаем в условиях санкций. Испанская газета Vanguardia публикует статью с заголовком "Путин и Си (Цзиньпин) укрепляют свой стратегический союз", в которой отмечает, что сотрудничество между Москвой и Пекином вступает в "новую эру" в 75-ю годовщину установления отношений между странами. Итальянская газета Fatto Quotidiano пишет, что целью визита Путина является дальнейшее укрепление сотрудничества между РФ и КНР, а также обмен с китайским лидером мнениями по вопросам международного значения. Аналитики, опрошенные Washington Post, пришли к мнению, что Путин и Си Цзиньпин, скорее всего, в ходе предстоящих встреч удвоят усилия по развитию своих деловых отношений. "Путин, скорее всего, получит продолжение политики Китая по оказанию помощи Москве в поддержке ее экономики", - отмечает другая американская газета Wall Street Journal. Крепкая дружбаАмериканское издание Newsweek, в статье, посвященной визиту Путина в КНР, пишет, что отношения между двумя странами, "пожалуй, самые теплые за всю современную историю". "Объятия между двумя евразийскими державами никогда не были такими близкими", - так резюмирует статью о поездке Путина издание Vanguardia. "Мужская дружба Путина и Си Цзиньпина расцветает с началом саммита Россия-Китай", - пишет европейская газета Politico. Си Цзиньпин принял своего российского коллегу с искренними поздравлениями по поводу его недавно начавшегося пятого президентского срока, отмечает Pais. То, что это первый визит Путина с инаугурации и уже второй в Китай чуть более, чем за полгода, подчеркивает важность поддержки Си Цзиньпином Москвы и выводит отношения на новый уровень, добавляет Daily Mail. Грандиозный приемМногие зарубежные СМИ с подробностями описывают прием Путина в Китае. Газета Mundo пишет, что российский лидер приземлился в Пекине незадолго до рассвета. На взлетной полосе его приветствовал почетный караул и группа высокопоставленных китайских чиновников. На своем бронированном лимузине Aurus Senat он пересек шоссе на пути к центру города, по обеим сторонам которого были развешаны китайские и российские флаги. "Путина встретили церемонией приветствия, во время которой был поднят российский флаг и оркестр исполнил государственные гимны обеих стран. Китайского лидера сопровождал весь его кабинет", - отмечает издание. Daily Mail назвала церемонию приветствия Путина в Доме народных собраний в Пекине грандиозной. Многие СМИ указывают на то, что с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти, Путин встречался со своим китайским коллегой уже более чем в 40-й раз. Испанская Pais, обсуждая заграничную поездку Путина, при этом проводит параллель с Владимиром Зеленским, который ранее отменил свои запланированные визиты на Запад из-за сложной ситуации на Украине.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html
https://ria.ru/20240515/kitay-1946048404.html
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китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, владимир зеленский, в мире
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, В мире
"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай

Mundo: Путин посылает миру сигнал об укреплении партнерства с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Зарубежные СМИ увидели в визите президента России Владимира Путина в Китай четкий сигнал, что он продолжает укреплять сотрудничество со своим другом и главным дипломатическим союзником председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы бросить вызов возглавляемому США миропорядку, при этом издания отмечают, что отношения между двумя странами сейчас "самые теплые за всю современную историю".
Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
Подписание совместного заявления об углублении отношений
Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление
Вчера, 12:32

Сигнал Западу

"Выбрав Китай для своей первой государственной поездки за границу после вступления в должность, Путин стремится послать четкий сигнал остальному миру: он продолжает укреплять партнерство со своим другом Си Цзиньпином, чтобы бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США", - пишет испанская газета Mundo.
Американская газета New York Times отмечает, что Си Цзиньпин привержен партнерству с Путиным и рассматривает Россию как крайне важный противовес "общему сопернику" в лице США.
Ей вторит другое американское издание Washington Post, отмечая, что визит направлен на то, чтобы "представить его (Путина) и... Си Цзиньпина как лидеров, предлагающих альтернативу мировому порядку под руководством США".
Британская газета Financial Times, комментируя поездку президента РФ в Китай, выступила с мнением, что растущее партнерство Пекина и Москвы в военной сфере беспокоит Запад.
"Хоть Россия и Китай не имеют двустороннего оборонного договора, как у США с их союзниками, аналитики уверены, что это не мешает военному сотрудничеству со значительным эффектом во всем мире", - поясняет издание.
Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

Президент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

Почетный караул во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12
Другая британская газета Telegraph посчитала, что Си Цзиньпин и Путин "говорят о мире, но готовятся к войне". В комментариях перед камерами до переговоров за закрытыми дверями оба лидера говорили о стабильности и разрешении конфликта на Украине, но, когда "они сели друг напротив друга было понятно, что не все это о мире", отмечает издание. Оно также выразило мнение, что "визит российского президента в Китай подчеркивает расширение военного сотрудничества между двумя союзниками, что тревожит Запад".
Путин приехал в Китай, чтобы "зацементировать" союзничество против США, резюмирует британская газета Times.
По мнению газеты Daily Mail, Китай и Россия во время визита Путина "послали сигнал миру, что их связи сильнее, чем когда-либо".

Укрепление сотрудничества

Испанская газета Pais пишет, что Путин прибыл в Китай, чтобы подтвердить схожесть во взглядах со своим главным дипломатическим союзником.
По мнению New York Times, "помпа и зрелищность", с которыми приветствовали Путина в Пекине, ясно продемонстрировали важность этих отношений и их направленность на отсутствие ограничений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Эксперт проанализировал значение визита Путина в Китай
15 мая, 07:51
Аналитики, опрошенные Financial Times, ожидают, что президент РФ обсудит сотрудничество с Китаем в условиях санкций.
Испанская газета Vanguardia публикует статью с заголовком "Путин и Си (Цзиньпин) укрепляют свой стратегический союз", в которой отмечает, что сотрудничество между Москвой и Пекином вступает в "новую эру" в 75-ю годовщину установления отношений между странами.
Итальянская газета Fatto Quotidiano пишет, что целью визита Путина является дальнейшее укрепление сотрудничества между РФ и КНР, а также обмен с китайским лидером мнениями по вопросам международного значения.
Аналитики, опрошенные Washington Post, пришли к мнению, что Путин и Си Цзиньпин, скорее всего, в ходе предстоящих встреч удвоят усилия по развитию своих деловых отношений.
"Путин, скорее всего, получит продолжение политики Китая по оказанию помощи Москве в поддержке ее экономики", - отмечает другая американская газета Wall Street Journal.

Крепкая дружба

Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
28 февраля, 09:58
Американское издание Newsweek, в статье, посвященной визиту Путина в КНР, пишет, что отношения между двумя странами, "пожалуй, самые теплые за всю современную историю".
"Объятия между двумя евразийскими державами никогда не были такими близкими", - так резюмирует статью о поездке Путина издание Vanguardia.
"Мужская дружба Путина и Си Цзиньпина расцветает с началом саммита Россия-Китай", - пишет европейская газета Politico.
Си Цзиньпин принял своего российского коллегу с искренними поздравлениями по поводу его недавно начавшегося пятого президентского срока, отмечает Pais.
То, что это первый визит Путина с инаугурации и уже второй в Китай чуть более, чем за полгода, подчеркивает важность поддержки Си Цзиньпином Москвы и выводит отношения на новый уровень, добавляет Daily Mail.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00

Грандиозный прием

Многие зарубежные СМИ с подробностями описывают прием Путина в Китае.
Газета Mundo пишет, что российский лидер приземлился в Пекине незадолго до рассвета. На взлетной полосе его приветствовал почетный караул и группа высокопоставленных китайских чиновников. На своем бронированном лимузине Aurus Senat он пересек шоссе на пути к центру города, по обеим сторонам которого были развешаны китайские и российские флаги.
"Путина встретили церемонией приветствия, во время которой был поднят российский флаг и оркестр исполнил государственные гимны обеих стран. Китайского лидера сопровождал весь его кабинет", - отмечает издание.
Daily Mail назвала церемонию приветствия Путина в Доме народных собраний в Пекине грандиозной.
Многие СМИ указывают на то, что с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти, Путин встречался со своим китайским коллегой уже более чем в 40-й раз.
Испанская Pais, обсуждая заграничную поездку Путина, при этом проводит параллель с Владимиром Зеленским, который ранее отменил свои запланированные визиты на Запад из-за сложной ситуации на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Европа не может себе позволить потерять Китай
5 мая, 08:00
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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