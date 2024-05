https://ria.ru/20240516/vizit-1946454850.html

"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай

"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024

"Четкий сигнал миру". Что западные СМИ пишут о визите Путина в Китай

Зарубежные СМИ увидели в визите президента России Владимира Путина в Китай четкий сигнал, что он продолжает укреплять сотрудничество со своим другом и главным... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:43

2024-05-16T15:43

2024-05-16T15:45

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Зарубежные СМИ увидели в визите президента России Владимира Путина в Китай четкий сигнал, что он продолжает укреплять сотрудничество со своим другом и главным дипломатическим союзником председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы бросить вызов возглавляемому США миропорядку, при этом издания отмечают, что отношения между двумя странами сейчас "самые теплые за всю современную историю". Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине. Сигнал Западу"Выбрав Китай для своей первой государственной поездки за границу после вступления в должность, Путин стремится послать четкий сигнал остальному миру: он продолжает укреплять партнерство со своим другом Си Цзиньпином, чтобы бросить вызов глобальному порядку, возглавляемому США", - пишет испанская газета Mundo. Американская газета New York Times отмечает, что Си Цзиньпин привержен партнерству с Путиным и рассматривает Россию как крайне важный противовес "общему сопернику" в лице США. Ей вторит другое американское издание Washington Post, отмечая, что визит направлен на то, чтобы "представить его (Путина) и... Си Цзиньпина как лидеров, предлагающих альтернативу мировому порядку под руководством США". Британская газета Financial Times, комментируя поездку президента РФ в Китай, выступила с мнением, что растущее партнерство Пекина и Москвы в военной сфере беспокоит Запад. "Хоть Россия и Китай не имеют двустороннего оборонного договора, как у США с их союзниками, аналитики уверены, что это не мешает военному сотрудничеству со значительным эффектом во всем мире", - поясняет издание. Другая британская газета Telegraph посчитала, что Си Цзиньпин и Путин "говорят о мире, но готовятся к войне". В комментариях перед камерами до переговоров за закрытыми дверями оба лидера говорили о стабильности и разрешении конфликта на Украине, но, когда "они сели друг напротив друга было понятно, что не все это о мире", отмечает издание. Оно также выразило мнение, что "визит российского президента в Китай подчеркивает расширение военного сотрудничества между двумя союзниками, что тревожит Запад". Путин приехал в Китай, чтобы "зацементировать" союзничество против США, резюмирует британская газета Times. По мнению газеты Daily Mail, Китай и Россия во время визита Путина "послали сигнал миру, что их связи сильнее, чем когда-либо". Укрепление сотрудничестваИспанская газета Pais пишет, что Путин прибыл в Китай, чтобы подтвердить схожесть во взглядах со своим главным дипломатическим союзником. По мнению New York Times, "помпа и зрелищность", с которыми приветствовали Путина в Пекине, ясно продемонстрировали важность этих отношений и их направленность на отсутствие ограничений. Аналитики, опрошенные Financial Times, ожидают, что президент РФ обсудит сотрудничество с Китаем в условиях санкций. Испанская газета Vanguardia публикует статью с заголовком "Путин и Си (Цзиньпин) укрепляют свой стратегический союз", в которой отмечает, что сотрудничество между Москвой и Пекином вступает в "новую эру" в 75-ю годовщину установления отношений между странами. Итальянская газета Fatto Quotidiano пишет, что целью визита Путина является дальнейшее укрепление сотрудничества между РФ и КНР, а также обмен с китайским лидером мнениями по вопросам международного значения. Аналитики, опрошенные Washington Post, пришли к мнению, что Путин и Си Цзиньпин, скорее всего, в ходе предстоящих встреч удвоят усилия по развитию своих деловых отношений. "Путин, скорее всего, получит продолжение политики Китая по оказанию помощи Москве в поддержке ее экономики", - отмечает другая американская газета Wall Street Journal. Крепкая дружбаАмериканское издание Newsweek, в статье, посвященной визиту Путина в КНР, пишет, что отношения между двумя странами, "пожалуй, самые теплые за всю современную историю". "Объятия между двумя евразийскими державами никогда не были такими близкими", - так резюмирует статью о поездке Путина издание Vanguardia. "Мужская дружба Путина и Си Цзиньпина расцветает с началом саммита Россия-Китай", - пишет европейская газета Politico. Си Цзиньпин принял своего российского коллегу с искренними поздравлениями по поводу его недавно начавшегося пятого президентского срока, отмечает Pais. То, что это первый визит Путина с инаугурации и уже второй в Китай чуть более, чем за полгода, подчеркивает важность поддержки Си Цзиньпином Москвы и выводит отношения на новый уровень, добавляет Daily Mail. Грандиозный приемМногие зарубежные СМИ с подробностями описывают прием Путина в Китае. Газета Mundo пишет, что российский лидер приземлился в Пекине незадолго до рассвета. На взлетной полосе его приветствовал почетный караул и группа высокопоставленных китайских чиновников. На своем бронированном лимузине Aurus Senat он пересек шоссе на пути к центру города, по обеим сторонам которого были развешаны китайские и российские флаги. "Путина встретили церемонией приветствия, во время которой был поднят российский флаг и оркестр исполнил государственные гимны обеих стран. Китайского лидера сопровождал весь его кабинет", - отмечает издание. Daily Mail назвала церемонию приветствия Путина в Доме народных собраний в Пекине грандиозной. Многие СМИ указывают на то, что с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти, Путин встречался со своим китайским коллегой уже более чем в 40-й раз. Испанская Pais, обсуждая заграничную поездку Путина, при этом проводит параллель с Владимиром Зеленским, который ранее отменил свои запланированные визиты на Запад из-за сложной ситуации на Украине.

