https://ria.ru/20240516/vetnam-1946458342.html

Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения

Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения - РИА Новости, 16.05.2024

Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения

Совместная рабочая группа России и Вьетнама по транспорту в конце мая-начале июня обсудит возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:53

2024-05-16T15:53

2024-05-16T15:53

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россия

дмитрий зверев

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совместная рабочая группа России и Вьетнама по транспорту в конце мая-начале июня обсудит возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в ответе от Минтранса РФ на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в ведомство с просьбой рассмотреть возможность расширения прямого авиасообщения с Вьетнамом. Как отмечал сенатор, в настоящее время прямой перелет во Вьетнам осуществляется только из российского Иркутска. "...Сообщаем, что в конце мая – начале июня 2024 года планируется проведение первого заседания российско–вьетнамской рабочей группы по транспорту в формате видеоконференции, где стороны обсудят вопрос о выполнении полетов в пункты на территории Вьетнама заинтересованными авиакомпаниями", - говорится в ответе Гибатдинову от замглавы Минтранса Дмитрия Зверева. Гибатдинов, который является членом группы дружбы с парламентом Вьетнама, в беседе с агентством отметил, что дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом не стоят на месте. "Уверен, что мы сможем наладить новые логические цепочки, которые будут способствовать совместному развитию наших стран", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20230905/aviasoobschenie-1894416868.html

https://ria.ru/20231215/vetnam-1915987075.html

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вьетнам, иркутск, россия, дмитрий зверев, туризм, экономика