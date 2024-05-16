Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения
Минтранс: рабочая группа России и Вьетнама обсудит расширение авиасообщения
© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совместная рабочая группа России и Вьетнама по транспорту в конце мая-начале июня обсудит возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в ответе от Минтранса РФ на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в ведомство с просьбой рассмотреть возможность расширения прямого авиасообщения с Вьетнамом. Как отмечал сенатор, в настоящее время прямой перелет во Вьетнам осуществляется только из российского Иркутска.
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"...Сообщаем, что в конце мая – начале июня 2024 года планируется проведение первого заседания российско–вьетнамской рабочей группы по транспорту в формате видеоконференции, где стороны обсудят вопрос о выполнении полетов в пункты на территории Вьетнама заинтересованными авиакомпаниями", - говорится в ответе Гибатдинову от замглавы Минтранса Дмитрия Зверева.
Гибатдинов, который является членом группы дружбы с парламентом Вьетнама, в беседе с агентством отметил, что дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом не стоят на месте.
"Уверен, что мы сможем наладить новые логические цепочки, которые будут способствовать совместному развитию наших стран", - подчеркнул парламентарий.
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