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Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения - РИА Новости, 16.05.2024
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15:53 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vetnam-1946458342.html
Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения
Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения - РИА Новости, 16.05.2024
Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения
Совместная рабочая группа России и Вьетнама по транспорту в конце мая-начале июня обсудит возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:53
2024-05-16T15:53
вьетнам
иркутск
россия
дмитрий зверев
туризм
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совместная рабочая группа России и Вьетнама по транспорту в конце мая-начале июня обсудит возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в ответе от Минтранса РФ на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в ведомство с просьбой рассмотреть возможность расширения прямого авиасообщения с Вьетнамом. Как отмечал сенатор, в настоящее время прямой перелет во Вьетнам осуществляется только из российского Иркутска. "...Сообщаем, что в конце мая – начале июня 2024 года планируется проведение первого заседания российско–вьетнамской рабочей группы по транспорту в формате видеоконференции, где стороны обсудят вопрос о выполнении полетов в пункты на территории Вьетнама заинтересованными авиакомпаниями", - говорится в ответе Гибатдинову от замглавы Минтранса Дмитрия Зверева. Гибатдинов, который является членом группы дружбы с парламентом Вьетнама, в беседе с агентством отметил, что дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом не стоят на месте. "Уверен, что мы сможем наладить новые логические цепочки, которые будут способствовать совместному развитию наших стран", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20230905/aviasoobschenie-1894416868.html
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вьетнам, иркутск, россия, дмитрий зверев, туризм, экономика
Вьетнам, Иркутск, Россия, Дмитрий Зверев, Туризм, Экономика
Россия обсудит с Вьетнамом расширение прямого авиасообщения

Минтранс: рабочая группа России и Вьетнама обсудит расширение авиасообщения

© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совместная рабочая группа России и Вьетнама по транспорту в конце мая-начале июня обсудит возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в ответе от Минтранса РФ на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов сообщал РИА Новости, что обращался в ведомство с просьбой рассмотреть возможность расширения прямого авиасообщения с Вьетнамом. Как отмечал сенатор, в настоящее время прямой перелет во Вьетнам осуществляется только из российского Иркутска.
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"...Сообщаем, что в конце мая – начале июня 2024 года планируется проведение первого заседания российско–вьетнамской рабочей группы по транспорту в формате видеоконференции, где стороны обсудят вопрос о выполнении полетов в пункты на территории Вьетнама заинтересованными авиакомпаниями", - говорится в ответе Гибатдинову от замглавы Минтранса Дмитрия Зверева.
Гибатдинов, который является членом группы дружбы с парламентом Вьетнама, в беседе с агентством отметил, что дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом не стоят на месте.
"Уверен, что мы сможем наладить новые логические цепочки, которые будут способствовать совместному развитию наших стран", - подчеркнул парламентарий.
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