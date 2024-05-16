https://ria.ru/20240516/vertolet-1946481540.html

Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета

Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета - РИА Новости, 16.05.2024

Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета

Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:05

2024-05-16T17:05

2024-05-16T17:05

экономика

россия

китай

денис мантуров

вертолеты россии

ростех

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "С точки зрения всех графиков, этапов - всё соблюдается. Всё идёт по графику", - сказал он, отвечая на вопрос о российско-китайском тяжелом вертолете. Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет. Мантуров входит в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай 16-17 мая.

https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, денис мантуров, вертолеты россии, ростех