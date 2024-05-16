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Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета - РИА Новости, 16.05.2024
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17:05 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/vertolet-1946481540.html
Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета
Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета - РИА Новости, 16.05.2024
Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета
Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:05
2024-05-16T17:05
экономика
россия
китай
денис мантуров
вертолеты россии
ростех
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "С точки зрения всех графиков, этапов - всё соблюдается. Всё идёт по графику", - сказал он, отвечая на вопрос о российско-китайском тяжелом вертолете. Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет. Мантуров входит в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай 16-17 мая.
https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html
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экономика, россия, китай, денис мантуров, вертолеты россии, ростех
Экономика, Россия, Китай, Денис Мантуров, Вертолеты России, Ростех
Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета

Мантуров: создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"С точки зрения всех графиков, этапов - всё соблюдается. Всё идёт по графику", - сказал он, отвечая на вопрос о российско-китайском тяжелом вертолете.
Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет.
Мантуров входит в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай 16-17 мая.
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ЭкономикаРоссияКитайДенис МантуровВертолеты РоссииРостех
 
 
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