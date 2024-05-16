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Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами - РИА Новости, 16.05.2024
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05:04 16.05.2024 (обновлено: 05:15 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/vertolet-1946306129.html
Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами
Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами - РИА Новости, 16.05.2024
Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами
Экипаж российского боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:04
2024-05-16T05:15
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экипаж российского боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Выполнили боевую задачу по атаке площадной цели, укрепрайон украинских националистов. По докладу передового авиационного наводчика, отработали хорошо. На отходе были подсвечены средствами ПВО противника, выполнили противоракетный маневр, ушли в безопасном направлении", – цитируется в сообщении командир Ка-52М Дмитрий. По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ неуправляемыми ракетами

МО: экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экипаж российского боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
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После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Выполнили боевую задачу по атаке площадной цели, укрепрайон украинских националистов. По докладу передового авиационного наводчика, отработали хорошо. На отходе были подсвечены средствами ПВО противника, выполнили противоракетный маневр, ушли в безопасном направлении", – цитируется в сообщении командир Ка-52М Дмитрий.
По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.
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