https://ria.ru/20240516/verdikt-1946538969.html

Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану

Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану - РИА Новости, 16.05.2024

Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному "авторитету" Олегу Медведеву, известному как Шишкан, и участникам его банды, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:09

2024-05-16T21:09

2024-05-16T21:09

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному "авторитету" Олегу Медведеву, известному как Шишкан, и участникам его банды, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт Олегу Медведеву (также известному как Шишканов) и участникам возглавляемого им преступного сообщества, обвиняемым в убийствах, бандитизме и совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений", - сказали в ведомстве. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское" - депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников для завладения земельными участками племзавода. Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных. "На основании вердикта соучастникам будет вынесен приговор", - заключили в СК РФ.

https://ria.ru/20240403/sk-1937604392.html

https://ria.ru/20240408/sud-1938604553.html

россия

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)