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Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану - РИА Новости, 16.05.2024
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21:09 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/verdikt-1946538969.html
Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану
Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану - РИА Новости, 16.05.2024
Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному "авторитету" Олегу Медведеву, известному как Шишкан, и участникам его банды, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:09
2024-05-16T21:09
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному "авторитету" Олегу Медведеву, известному как Шишкан, и участникам его банды, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт Олегу Медведеву (также известному как Шишканов) и участникам возглавляемого им преступного сообщества, обвиняемым в убийствах, бандитизме и совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений", - сказали в ведомстве. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское" - депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников для завладения земельными участками племзавода. Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных. "На основании вердикта соучастникам будет вынесен приговор", - заключили в СК РФ.
https://ria.ru/20240403/sk-1937604392.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану

СК: присяжные признали Шишкана и его банду виновными в убийствах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному "авторитету" Олегу Медведеву, известному как Шишкан, и участникам его банды, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт Олегу Медведеву (также известному как Шишканов) и участникам возглавляемого им преступного сообщества, обвиняемым в убийствах, бандитизме и совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений", - сказали в ведомстве.
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Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское" - депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников для завладения земельными участками племзавода.
Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
"На основании вердикта соучастникам будет вынесен приговор", - заключили в СК РФ.
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