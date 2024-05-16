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Гости ВДНХ в сиреневой одежде смогут бесплатно посетить несколько объектов
Гости ВДНХ в сиреневой одежде смогут бесплатно посетить несколько объектов - РИА Новости, 16.05.2024
Гости ВДНХ в сиреневой одежде смогут бесплатно посетить несколько объектов
Посетители ВДНХ в сиреневой одежде смогут 18 мая бесплатно посетить Центр "Космонавтика и авиация" и Музей БИОТЕХ, акция пройдет в рамках "Ночи в музее",... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:39
2024-05-16T20:39
2024-05-16T20:39
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посетители ВДНХ в сиреневой одежде смогут 18 мая бесплатно посетить Центр "Космонавтика и авиация" и Музей БИОТЕХ, акция пройдет в рамках "Ночи в музее", сообщили в пресс-службе московской выставки. "Восемнадцатого мая Главная выставка страны станет одной из основных площадок общегородской акции "Ночь в музее". Тема этого года - "Сиреневая ночь в Музейном городе ВДНХ". Гости Выставки в сиреневой одежде смогут в определенный промежуток времени бесплатно посетить Центр "Космонавтика и авиация" и Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники ВДНХ уточнили, что в Центре "Космонавтика и авиация" бесплатный входной билет получат все посетители в период с 11.00 до 00.00, а в Центре современных биотехнологий Музея БИОТЕХ - с 12.00 до 22.00.
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Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, ВДНХ, Москва, Россия, Космос - РИА Наука, Центр "Космонавтика и авиация"
Гости ВДНХ в сиреневой одежде смогут бесплатно посетить несколько объектов
Посетители в сиреневой одежде 18 мая смогут бесплатно посетить два объекта ВДНХ