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СМИ раскрыли сумму ущерба от погромов в Новой Каледонии

СМИ раскрыли сумму ущерба от погромов в Новой Каледонии - РИА Новости, 16.05.2024

СМИ раскрыли сумму ущерба от погромов в Новой Каледонии

Ущерб от погромов, организованных сторонниками независимости Новой Каледонии, составил 200 миллионов евро за три дня, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:10

2024-05-16T17:10

2024-05-16T18:16

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протесты в новой каледонии

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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Ущерб от погромов, организованных сторонниками независимости Новой Каледонии, составил 200 миллионов евро за три дня, сообщил телеканал BFMTV. "Торговая палата Новой Каледонии (CCI) оценила ущерб, основываясь на стоимости строительства, материалов и работ. Стоимость восстановления разрушений составляет более 200 миллионов евро", - цитирует телеканал главу CCI Давида Гюйена. По его словам, "ущерб колоссален", подрывает экономику Новой Каледонии и потребует вмешательства государства для финансирования убытков. Ранее глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес сообщила, что более ста магазинов и предприятий были сожжены или разграблены. Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь распорядился ввести на острове чрезвычайную ситуацию. Он сообщил, что Париж отправит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов". На данный момент также 2700 полицейских и жандармов привлечены к восстановлению порядка. В понедельник мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946447540.html

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https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946429088.html

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