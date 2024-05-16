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Авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки
Авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки - РИА Новости, 16.05.2024
Авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки
Вертолеты морской авиации Черноморского флота за сутки уничтожили 15 украинских безэкипажных катеров, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:39
2024-05-16T20:39
2024-05-16T20:39
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолеты морской авиации Черноморского флота за сутки уничтожили 15 украинских безэкипажных катеров, видео предоставило Минобороны РФ. "Шестнадцатого мая 2024 года в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. В течение дня 15 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.
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Уничтожение украинских безэкипажных катеров в Черном море. Видео Минобороны России
Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны.
2024-05-16T20:39
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черное море, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Украина, Безопасность
Авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки
МО: авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки