https://ria.ru/20240516/ukraine-1946527600.html

Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери

Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери - РИА Новости, 16.05.2024

Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери

В ВСУ жалуются на тяжелые потери из-за недостатка беспилотников и огневой поддержки артиллерии, сообщает в четверг газета Monde. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:03

2024-05-16T20:03

2024-05-16T20:03

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В ВСУ жалуются на тяжелые потери из-за недостатка беспилотников и огневой поддержки артиллерии, сообщает в четверг газета Monde. "Мы несем большие потери из-за недостатка дронов и огневой поддержки артиллерии", - заявил изданию командир взвода ВСУ Александр Беляев. Он добавил, что российские FPV-дроны уничтожают много украинской военной техники. Виктор, механик из 28-й бригады ВСУ, в свою очередь заявил изданию о дефиците снарядов и топлива. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, александр беляев, вооруженные силы украины, нато