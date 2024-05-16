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Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:03 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946527600.html
Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери
Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери - РИА Новости, 16.05.2024
Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери
В ВСУ жалуются на тяжелые потери из-за недостатка беспилотников и огневой поддержки артиллерии, сообщает в четверг газета Monde. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:03
2024-05-16T20:03
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В ВСУ жалуются на тяжелые потери из-за недостатка беспилотников и огневой поддержки артиллерии, сообщает в четверг газета Monde. "Мы несем большие потери из-за недостатка дронов и огневой поддержки артиллерии", - заявил изданию командир взвода ВСУ Александр Беляев. Он добавил, что российские FPV-дроны уничтожают много украинской военной техники. Виктор, механик из 28-й бригады ВСУ, в свою очередь заявил изданию о дефиците снарядов и топлива. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, александр беляев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Александр Беляев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери

Monde: командир ВСУ пожаловался на тяжелые потери из-за недостатка вооружений

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В ВСУ жалуются на тяжелые потери из-за недостатка беспилотников и огневой поддержки артиллерии, сообщает в четверг газета Monde.
"Мы несем большие потери из-за недостатка дронов и огневой поддержки артиллерии", - заявил изданию командир взвода ВСУ Александр Беляев.
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Он добавил, что российские FPV-дроны уничтожают много украинской военной техники.
Виктор, механик из 28-й бригады ВСУ, в свою очередь заявил изданию о дефиците снарядов и топлива.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровАлександр БеляевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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