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Киев рассчитывает получить семь систем ПВО Patriot в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2024
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23:47 16.05.2024 (обновлено: 23:56 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946556417.html
Киев рассчитывает получить семь систем ПВО Patriot в ближайшее время
Киев рассчитывает получить семь систем ПВО Patriot в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2024
Киев рассчитывает получить семь систем ПВО Patriot в ближайшее время
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по результат встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудили перспективу поставки ВСУ батарей РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:47
2024-05-16T23:56
в мире
украина
россия
сша
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по результат встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудили перспективу поставки ВСУ батарей системы противовоздушной обороны Patriot, заверил, что Киев вскоре получит семь систем, две из которых предназначены для Харькова. Кулеба в интервью Times of Ukraine сообщил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве успел обсудить каждую страну, где есть Patriot и возможности передачи их на Украину. "Семь систем мы должны получить в кратчайшей перспективе. Две из них нужно немедленно прикрыть Харьков...", - заявил Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале издания. Он объяснил, что более простые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) можно свободно купить на рынке, в отличие от батареи Patriot, стоимость которой миллиард долларов. "И нужно разрешение страны, где она расположена, а также Штатов, как владельцев технологий", - уточнил Кулеба. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Киев рассчитывает получить семь систем ПВО Patriot в ближайшее время

Глава МИД Украины Кулеба: Киев скоро получит семь систем ПВО Patriot

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по результат встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудили перспективу поставки ВСУ батарей системы противовоздушной обороны Patriot, заверил, что Киев вскоре получит семь систем, две из которых предназначены для Харькова.
Кулеба в интервью Times of Ukraine сообщил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве успел обсудить каждую страну, где есть Patriot и возможности передачи их на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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"Семь систем мы должны получить в кратчайшей перспективе. Две из них нужно немедленно прикрыть Харьков...", - заявил Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале издания.
Он объяснил, что более простые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) можно свободно купить на рынке, в отличие от батареи Patriot, стоимость которой миллиард долларов. "И нужно разрешение страны, где она расположена, а также Штатов, как владельцев технологий", - уточнил Кулеба.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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