https://ria.ru/20240516/ukraina-1946553281.html

Не выполняют приказы. Зеленского призвали готовиться к худшему

Не выполняют приказы. Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 16.05.2024

Не выполняют приказы. Зеленского призвали готовиться к худшему

заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T23:13

2024-05-16T23:13

2024-05-16T23:13

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

сергей лавров

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сша

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с чем-угодно из-за обострения ситуации в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Так много всего может произойти прямо сейчас, потому что солдаты не выполняют приказы, есть открытые, очень острые конфликты между политическими лидерами на Украине", — отметил он.Зеленского предупреждают, что на поле боя прямо сейчас ВСУ уступают российским войскам, а линии обороны падают. По словам экономиста, помощь США была просто выброшена на ветер, так как это не остановит российское наступление.Сакс также напомнил, что глава киевского режима потерял конституционный статус и уже не будет де-факто лидером со следующего вторника.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что в этом вопросе следует поставить точку.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946479943.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия, сша