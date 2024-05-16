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Не выполняют приказы. Зеленского призвали готовиться к худшему
Не выполняют приказы. Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 16.05.2024
Не выполняют приказы. Зеленского призвали готовиться к худшему
заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:13
2024-05-16T23:13
2024-05-16T23:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с чем-угодно из-за обострения ситуации в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Так много всего может произойти прямо сейчас, потому что солдаты не выполняют приказы, есть открытые, очень острые конфликты между политическими лидерами на Украине", — отметил он.Зеленского предупреждают, что на поле боя прямо сейчас ВСУ уступают российским войскам, а линии обороны падают. По словам экономиста, помощь США была просто выброшена на ветер, так как это не остановит российское наступление.Сакс также напомнил, что глава киевского режима потерял конституционный статус и уже не будет де-факто лидером со следующего вторника.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что в этом вопросе следует поставить точку.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946512100.html
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Не выполняют приказы. Зеленского призвали готовиться к худшему
Сакс: украинские военные не выполняют приказы, а в Киеве есть острые конфликты