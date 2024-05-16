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В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров
В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров - РИА Новости, 16.05.2024
В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров
Ситуация на линии соприкосновения пока не вынуждает Украину сесть за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:02
2024-05-16T20:02
2024-05-16T20:02
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения пока не вынуждает Украину сесть за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров", - сказал он по итогам заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов. По его словам, украинцы сталкиваются со сложностями в достижении поставленных целей, но Россия "также испытывает трудности". По мнению военного, несмотря на продвижение российских сил, пока Россия якобы не достигла "стратегических успехов".
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в мире, россия, украина, роб бауэр, нато
В мире, Россия, Украина, Роб Бауэр, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров
Роб Бауэр: ситуация на фронте пока не вынуждает Украину начать переговоры