https://ria.ru/20240516/ukraina-1946527452.html

В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров

В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров - РИА Новости, 16.05.2024

В НАТО считают, что Украина пока может не садиться за стол переговоров

Ситуация на линии соприкосновения пока не вынуждает Украину сесть за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:02

2024-05-16T20:02

2024-05-16T20:02

в мире

россия

украина

роб бауэр

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871809117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d80a86c643a7a1fe2403d02845041b90.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения пока не вынуждает Украину сесть за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров", - сказал он по итогам заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов. По его словам, украинцы сталкиваются со сложностями в достижении поставленных целей, но Россия "также испытывает трудности". По мнению военного, несмотря на продвижение российских сил, пока Россия якобы не достигла "стратегических успехов".

https://ria.ru/20240516/vsu-1946524048.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, роб бауэр, нато