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В Пентагоне объяснили, почему переданное Украине оружие не прослужит долго - РИА Новости, 16.05.2024
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19:28 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946520533.html
В Пентагоне объяснили, почему переданное Украине оружие не прослужит долго
В Пентагоне объяснили, почему переданное Украине оружие не прослужит долго - РИА Новости, 16.05.2024
В Пентагоне объяснили, почему переданное Украине оружие не прослужит долго
Передаваемое Украине американское оружие не прослужит долго без плана по его обслуживанию, говорится в докладе генинспектора Пентагона Роберта Сторча конгрессу... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:28
2024-05-16T19:28
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Передаваемое Украине американское оружие не прослужит долго без плана по его обслуживанию, говорится в докладе генинспектора Пентагона Роберта Сторча конгрессу США. "Минобороны США предоставляет Украине бронированные машины и системы ПВО без плана по обеспечению их долгосрочного использования", - говорится в опубликованном докладе. По мнению генинспектора Пентагона, это ставит под угрозу возможности Украины и самих США по ответу на угрозы нацбезопасности. Сторч отметил, что план по техобеспечению сейчас разрабатывается, и призвал обеспечить больший контроль при передаче вооружений в будущем. Ранее Сторч уже критиковал отсутствие планов по техническому обслуживанию американского оружия, переданного Киеву. В докладе в феврале он сообщил, что передача системы ПРО Patriot, бронемашин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась системной разработкой мероприятий по их техобслуживанию, поэтому системы и вооружения становятся бесполезными. Сторч подчеркивал, что такое отсутствие дальновидности вызывает беспокойство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
В Пентагоне объяснили, почему переданное Украине оружие не прослужит долго

Сторч: переданное Украине оружие не прослужит долго без плана по обслуживанию

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Передаваемое Украине американское оружие не прослужит долго без плана по его обслуживанию, говорится в докладе генинспектора Пентагона Роберта Сторча конгрессу США.
"Минобороны США предоставляет Украине бронированные машины и системы ПВО без плана по обеспечению их долгосрочного использования", - говорится в опубликованном докладе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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По мнению генинспектора Пентагона, это ставит под угрозу возможности Украины и самих США по ответу на угрозы нацбезопасности. Сторч отметил, что план по техобеспечению сейчас разрабатывается, и призвал обеспечить больший контроль при передаче вооружений в будущем.
Ранее Сторч уже критиковал отсутствие планов по техническому обслуживанию американского оружия, переданного Киеву. В докладе в феврале он сообщил, что передача системы ПРО Patriot, бронемашин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась системной разработкой мероприятий по их техобслуживанию, поэтому системы и вооружения становятся бесполезными. Сторч подчеркивал, что такое отсутствие дальновидности вызывает беспокойство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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