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Украинские власти сообщили о повреждениях в Днепропетровской области
Украинские власти сообщили о повреждениях в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.05.2024
Украинские власти сообщили о повреждениях в Днепропетровской области
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в результате обстрелов повреждены инфраструктурные объекты и линии электропередачи в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:05
2024-05-16T19:05
2024-05-16T19:05
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в результате обстрелов повреждены инфраструктурные объекты и линии электропередачи в регионе. "От обстрелов пострадал Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Повреждены хозяйственные сооружения, инфраструктурные объекты и линии электропередачи", - написал Лукашук в четверг своем Telegram-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, николай лукашук, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские власти сообщили о повреждениях в Днепропетровской области
Лукашук: в Днепропетровской области повреждены инфраструктурные объекты