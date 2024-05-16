https://ria.ru/20240516/ukraina-1946505553.html

В парламенте Эстонии не исключили отправку военных НАТО на Украину

В парламенте Эстонии не исключили отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 16.05.2024

В парламенте Эстонии не исключили отправку военных НАТО на Украину

Председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу не исключил отправки военных стран НАТО на Украину, призвал обсудить этот... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:20

2024-05-16T18:20

2024-05-16T18:20

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу не исключил отправки военных стран НАТО на Украину, призвал обсудить этот вопрос, но считает это крайней мерой. "Мы должны обсудить размещение сил союзников на Украине в определенных местах, в определенной мере и для определенных целей. Почему мы должны исключать или бояться этих вопросов?... Это необходимо внимательно рассмотреть и подготовить в качестве крайней меры поддержки Украины... Мы ничего не исключаем, на столе все варианты", - написал Стойческу в материале в издании Postimees. По мнению Стойческу, для Запада сейчас не должно быть "красных линий или табу" в вопросе помощи Украине. Он отметил, однако, что для отправки военных на Украину необходимо совместное решение стран НАТО, основанное на единогласии или хотя бы согласии подавляющего большинства. Он также добавил, что для отправки эстонских военных, если их будет больше 100, необходимо одобрение Рийгикогу (парламента). Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой. Он заявил, что обсуждения этого вопроса продолжаются. Однако позднее министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг заявление советника эстонского президента об отправке военных, заявив, что эта идея не получила развития. В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240515/zakharova-1946116102.html

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