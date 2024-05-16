https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html

В Пентагоне заявили о высочайшем уровне коррупции на Украине

В Пентагоне заявили о высочайшем уровне коррупции на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

В Пентагоне заявили о высочайшем уровне коррупции на Украине

Коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча конгрессу США. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:14

2024-05-16T17:14

2024-05-16T20:59

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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча конгрессу США."Восприятие коррупции снизилось с 2013 года на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе", — указано в документе.Как отметил аудитор, нынешний конфликт создал возможности для роста коррупции, взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка.В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир признавал, что ведомство за последний квартал 2023-го выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.В январе украинские СМИ сообщали об обысках у чиновников министерства и менеджеров фирмы "Львовский арсенал". По версии следствия, они украли почти полтора миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов.Кроме того, в начале года Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего заместителя главы Минобороны и начальника одного из департаментов. Их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет.По данным Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы оказывают влияние на решение западных стран о поставках оружия ВСУ.

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https://ria.ru/20240115/ukraina-1921470631.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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Кирилл Волков

украина, европа, министерство обороны сша, в мире, сша, дмитрий песков, гитанас науседа, россия, вооруженные силы украины