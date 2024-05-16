Рейтинг@Mail.ru
В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946457045.html
В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине
В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине
У Украины нет хороших вариантов окончания конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft. "Без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:50
2024-05-16T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Украины нет хороших вариантов окончания конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft. "Без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим исходом для Украины в обозримом будущем станет лишь кровавый тупик", — говорится в публикации. Так, отмечается в статье, американские официальные лица признают отсутствие у Киева возможности проводить наступательные операции до 2025 года — и даже тогда нет никакой гарантии, что новый рывок не повторит плачевную судьбу контрнаступления 2023 года, обернувшегося разгромом.Издание указывает, что если США действительно хотят поддержать будущее Украины, то нужно отказаться от нынешней политики и наметить путь к миру уже сегодня. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946397504.html
https://ria.ru/20240516/rossiya-1946365182.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины
В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине

RS: Украина может надеяться лишь на тупик в конфликте без вмешательства Запада

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Украины нет хороших вариантов окончания конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.

"Без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим исходом для Украины в обозримом будущем станет лишь кровавый тупик", — говорится в публикации.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Польше забили тревогу из-за маневра ВС России
Вчера, 12:57
Так, отмечается в статье, американские официальные лица признают отсутствие у Киева возможности проводить наступательные операции до 2025 года — и даже тогда нет никакой гарантии, что новый рывок не повторит плачевную судьбу контрнаступления 2023 года, обернувшегося разгромом.
Издание указывает, что если США действительно хотят поддержать будущее Украины, то нужно отказаться от нынешней политики и наметить путь к миру уже сегодня.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Боец ВС России рассказал о новой тактике ВСУ
Вчера, 11:46
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала