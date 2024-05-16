В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине
RS: Украина может надеяться лишь на тупик в конфликте без вмешательства Запада
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Украины нет хороших вариантов окончания конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.
"Без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим исходом для Украины в обозримом будущем станет лишь кровавый тупик", — говорится в публикации.
"Без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим исходом для Украины в обозримом будущем станет лишь кровавый тупик", — говорится в публикации.
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Так, отмечается в статье, американские официальные лица признают отсутствие у Киева возможности проводить наступательные операции до 2025 года — и даже тогда нет никакой гарантии, что новый рывок не повторит плачевную судьбу контрнаступления 2023 года, обернувшегося разгромом.
Издание указывает, что если США действительно хотят поддержать будущее Украины, то нужно отказаться от нынешней политики и наметить путь к миру уже сегодня.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
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