https://ria.ru/20240516/ukraina-1946457045.html

В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине

В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

В США откровенно высказались о концовке конфликта на Украине

У Украины нет хороших вариантов окончания конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft. "Без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:50

2024-05-16T15:50

2024-05-16T15:50

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Украины нет хороших вариантов окончания конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft. "Без масштабной и крайне рискованной эскалации извне лучшим исходом для Украины в обозримом будущем станет лишь кровавый тупик", — говорится в публикации. Так, отмечается в статье, американские официальные лица признают отсутствие у Киева возможности проводить наступательные операции до 2025 года — и даже тогда нет никакой гарантии, что новый рывок не повторит плачевную судьбу контрнаступления 2023 года, обернувшегося разгромом.Издание указывает, что если США действительно хотят поддержать будущее Украины, то нужно отказаться от нынешней политики и наметить путь к миру уже сегодня. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946397504.html

https://ria.ru/20240516/rossiya-1946365182.html

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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины