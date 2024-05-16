https://ria.ru/20240516/ukraina-1946452251.html

На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров

На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров - РИА Новости, 16.05.2024

На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об отмене указа о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:38

2024-05-16T15:38

2024-05-16T15:39

в мире

украина

россия

владимир зеленский

facebook

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об отмене указа о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров. Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Александра Федиенко сообщило, что минэкономики страны забронировало от мобилизации сотрудников службы доставки и букмекерские компании. "Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938677661.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, facebook, вооруженные силы украины