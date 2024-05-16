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На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров - РИА Новости, 16.05.2024
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15:38 16.05.2024 (обновлено: 15:39 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946452251.html
На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров
На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров - РИА Новости, 16.05.2024
На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об отмене указа о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:38
2024-05-16T15:39
в мире
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владимир зеленский
facebook
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об отмене указа о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров. Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Александра Федиенко сообщило, что минэкономики страны забронировало от мобилизации сотрудников службы доставки и букмекерские компании. &quot;Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938677661.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, facebook, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Facebook, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров

Минэкономики Украины отменило указ о брони для курьеров и букмекеров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об отмене указа о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров.
Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Александра Федиенко сообщило, что минэкономики страны забронировало от мобилизации сотрудников службы доставки и букмекерские компании.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации
8 апреля, 17:47
«

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
Вчера, 08:00
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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