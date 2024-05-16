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СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946355244.html
СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины
СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины - РИА Новости, 16.05.2024
СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины
Заочно предъявлены обвинения экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника генштаба ВСУ Виктору Бокию в преступлениях в Донбассе,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:05
2024-05-16T11:05
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
петр мехед
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заочно предъявлены обвинения экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника генштаба ВСУ Виктору Бокию в преступлениях в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Луганске, где заслушал доклад по уголовным делам о резонансных преступлениях киевского режима. "Заочно предъявлены обвинения бывшему заместителю Министра обороны Украины Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – заместителю начальника генерального штаба ВСУ Бокию. Они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту. Кроме того, следствие документирует все больше информации о действиях на стороне ВСУ наемников из разных стран: "уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств". "Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы. Завершено расследование еще двух уголовных дел, по которым заочно привлечены к уголовной ответственности наемник из Финляндии Топи Хухтала и наемник из Грузии Шота Деметрашвили", - добавили в СК.
https://ria.ru/20231116/parubiy-1909796993.html
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894518804.html
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происшествия, украина, россия, петр мехед, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Петр Мехед, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины

СК заочно обвинил экс-замминистра обороны Украины в преступлениях в Донбассе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заочно предъявлены обвинения экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника генштаба ВСУ Виктору Бокию в преступлениях в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Луганске, где заслушал доклад по уголовным делам о резонансных преступлениях киевского режима.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря украинского СНБО
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"Заочно предъявлены обвинения бывшему заместителю Министра обороны Украины Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – заместителю начальника генерального штаба ВСУ Бокию. Они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту.
Кроме того, следствие документирует все больше информации о действиях на стороне ВСУ наемников из разных стран: "уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств".
"Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы. Завершено расследование еще двух уголовных дел, по которым заочно привлечены к уголовной ответственности наемник из Финляндии Топи Хухтала и наемник из Грузии Шота Деметрашвили", - добавили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияПетр МехедСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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