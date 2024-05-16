https://ria.ru/20240516/ukraina-1946355244.html

СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины

СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины - РИА Новости, 16.05.2024

СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины

Заочно предъявлены обвинения экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника генштаба ВСУ Виктору Бокию в преступлениях в Донбассе,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:05

2024-05-16T11:05

2024-05-16T11:05

специальная военная операция на украине

происшествия

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россия

петр мехед

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заочно предъявлены обвинения экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему замначальника генштаба ВСУ Виктору Бокию в преступлениях в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Луганске, где заслушал доклад по уголовным делам о резонансных преступлениях киевского режима. "Заочно предъявлены обвинения бывшему заместителю Министра обороны Украины Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – заместителю начальника генерального штаба ВСУ Бокию. Они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту. Кроме того, следствие документирует все больше информации о действиях на стороне ВСУ наемников из разных стран: "уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств". "Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы. Завершено расследование еще двух уголовных дел, по которым заочно привлечены к уголовной ответственности наемник из Финляндии Топи Хухтала и наемник из Грузии Шота Деметрашвили", - добавили в СК.

https://ria.ru/20231116/parubiy-1909796993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, петр мехед, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины