https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html

С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2024

С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

Российские войска могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон, пишет Lidovky. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:01

2024-05-16T11:01

2024-05-16T11:01

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон, пишет Lidovky. "Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ВС России таким образом воспользуются тем, что Украина вынуждена будет укреплять оборону под Харьковом, ослабив ее на Донбассе, а потом российские военные начнут наступать с двух сторон. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240516/sholts-1946334269.html

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в мире, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, харьковская область