Рейтинг@Mail.ru
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2024
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Российские войска могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон, пишет Lidovky. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:01
2024-05-16T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон, пишет Lidovky. &quot;Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что ВС России таким образом воспользуются тем, что Украина вынуждена будет укреплять оборону под Харьковом, ослабив ее на Донбассе, а потом российские военные начнут наступать с двух сторон. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240516/sholts-1946334269.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО

Lidovky: ВС России могут начать наступать с двух сторон на ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон, пишет Lidovky.
«

"Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ВС России таким образом воспользуются тем, что Украина вынуждена будет укреплять оборону под Харьковом, ослабив ее на Донбассе, а потом российские военные начнут наступать с двух сторон.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ
Вчера, 09:43
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала