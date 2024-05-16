https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2024
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Российские войска могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон, пишет Lidovky. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:01
2024-05-16T11:01
2024-05-16T11:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские войска могут начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон, пишет Lidovky. "Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ВС России таким образом воспользуются тем, что Украина вынуждена будет укреплять оборону под Харьковом, ослабив ее на Донбассе, а потом российские военные начнут наступать с двух сторон. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что наступление российских войск позволит создать "санитарную зону" у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240516/sholts-1946334269.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
С двух сторон. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Lidovky: ВС России могут начать наступать с двух сторон на ВСУ