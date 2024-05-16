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В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 16.05.2024 (обновлено: 07:18 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946311286.html
В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье
В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье - РИА Новости, 16.05.2024
В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье
Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, при этом призывники лишены возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:35
2024-05-16T07:18
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
происшествия
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 мая - РИА Новости. Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, при этом призывники лишены возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родными, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города. "Всех схваченных мужчин доставляют в одно и то же место - на территорию бывшей автошколы, где до нее располагался вытрезвитель. Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм", - сообщили в подполье. По словам подпольщиков, херсонцам, задержанным военкомами с западной Украины, не дают возможности связаться с родными. "Призывников оградили от общения с родней и друзьями, чтобы те не смогли подвезти им документы, подтверждающие их право на отсрочку или бронь", - сказал источник в сопротивлении. Командированные с западной Украины сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) резко активизировались в последние несколько дней и устроили тотальную облаву в Херсоне. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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россия, херсонская область , происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Происшествия, Украина
В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье

Подполье: в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 мая - РИА Новости. Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, при этом призывники лишены возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родными, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города.
"Всех схваченных мужчин доставляют в одно и то же место - на территорию бывшей автошколы, где до нее располагался вытрезвитель. Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм", - сообщили в подполье.
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По словам подпольщиков, херсонцам, задержанным военкомами с западной Украины, не дают возможности связаться с родными. "Призывников оградили от общения с родней и друзьями, чтобы те не смогли подвезти им документы, подтверждающие их право на отсрочку или бронь", - сказал источник в сопротивлении.
Командированные с западной Украины сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) резко активизировались в последние несколько дней и устроили тотальную облаву в Херсоне. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться".
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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