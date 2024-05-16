https://ria.ru/20240516/ukraina-1946311286.html

В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье

В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье - РИА Новости, 16.05.2024

В Херсоне призывников ВСУ держат в клетке, сообщило подполье

Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, при этом призывники лишены возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:35

2024-05-16T06:35

2024-05-16T07:18

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происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 мая - РИА Новости. Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, при этом призывники лишены возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родными, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье города. "Всех схваченных мужчин доставляют в одно и то же место - на территорию бывшей автошколы, где до нее располагался вытрезвитель. Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм", - сообщили в подполье. По словам подпольщиков, херсонцам, задержанным военкомами с западной Украины, не дают возможности связаться с родными. "Призывников оградили от общения с родней и друзьями, чтобы те не смогли подвезти им документы, подтверждающие их право на отсрочку или бронь", - сказал источник в сопротивлении. Командированные с западной Украины сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) резко активизировались в последние несколько дней и устроили тотальную облаву в Херсоне. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946309106.html

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россия, херсонская область , происшествия, украина