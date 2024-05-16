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В Крыму назвали цель внешней политики США по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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06:30 16.05.2024 (обновлено: 07:17 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946310558.html
В Крыму назвали цель внешней политики США по Украине
В Крыму назвали цель внешней политики США по Украине - РИА Новости, 16.05.2024
В Крыму назвали цель внешней политики США по Украине
Целью внешней политики США является уничтожение украинского народа, чтобы не допустить его возвращения в единую русскую цивилизационную семью, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:30
2024-05-16T07:17
в мире
сша
георгий мурадов
энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Целью внешней политики США является уничтожение украинского народа, чтобы не допустить его возвращения в единую русскую цивилизационную семью, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими войсками американских вооружений по территории РФ, заявил, что Вашингтон позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России. По его словам, США намерены добиться, чтобы Украина одержала победу в конфликте с РФ, и для этого Вашингтон намерен обеспечить Киев "всем необходимым". "Визит американского госсекретаря Блинкена в Киев продемонстрировал, что целью американской политики в отношении Украины является не только нанесение максимального ущерба России, но и уничтожение украинцев как одной из ветвей русского народа", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, рано или поздно, по оценкам американских аналитиков, украинский народ вернется в свою русскую единую цивилизационную семью. "Такая перспектива весьма пугает западный истеблишмент, поскольку в полной мере вернет нашей стране статус сильной мировой державы, оплота традиционных человеческих ценностей. Тогда процесс формирования полицентричного мира, знаменующего конец мирового доминирования Запада, как полагают в "мозговых центрах" США, станет необратимым", - сказал Мурадов.
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в мире, сша, георгий мурадов, энтони блинкен, украина, россия
В мире, США, Георгий Мурадов, Энтони Блинкен, Украина, Россия
В Крыму назвали цель внешней политики США по Украине

Постпред Крыма Мурадов назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Целью внешней политики США является уничтожение украинского народа, чтобы не допустить его возвращения в единую русскую цивилизационную семью, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя применение украинскими войсками американских вооружений по территории РФ, заявил, что Вашингтон позволяют Киеву самому решить, как ему вести боевые действия против России. По его словам, США намерены добиться, чтобы Украина одержала победу в конфликте с РФ, и для этого Вашингтон намерен обеспечить Киев "всем необходимым".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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"Визит американского госсекретаря Блинкена в Киев продемонстрировал, что целью американской политики в отношении Украины является не только нанесение максимального ущерба России, но и уничтожение украинцев как одной из ветвей русского народа", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, рано или поздно, по оценкам американских аналитиков, украинский народ вернется в свою русскую единую цивилизационную семью.
"Такая перспектива весьма пугает западный истеблишмент, поскольку в полной мере вернет нашей стране статус сильной мировой державы, оплота традиционных человеческих ценностей. Тогда процесс формирования полицентричного мира, знаменующего конец мирового доминирования Запада, как полагают в "мозговых центрах" США, станет необратимым", - сказал Мурадов.
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В миреСШАГеоргий МурадовЭнтони БлинкенУкраинаРоссия
 
 
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