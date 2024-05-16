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Рогов рассказал о расстреле бегущих от мобилизации украинцев - РИА Новости, 16.05.2024
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04:08 16.05.2024 (обновлено: 08:58 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946304576.html
Рогов рассказал о расстреле бегущих от мобилизации украинцев
Рогов рассказал о расстреле бегущих от мобилизации украинцев - РИА Новости, 16.05.2024
Рогов рассказал о расстреле бегущих от мобилизации украинцев
Украинцев, пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, украинские пограничники расстреливают, уже зафиксировано несколько... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T04:08
2024-05-16T08:58
в мире
румыния
россия
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украинцев, пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, украинские пограничники расстреливают, уже зафиксировано несколько десятков таких случаев, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. "По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном", — сказал Рогов. По его словам, украинские боевики открывают прицельный огонь по людям, когда они пытаются переплыть реку. "Уже известно как минимум о двух десятках подобных смертей", — сказал Рогов. Тиса на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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в мире, румыния, россия, киев, владимир рогов
В мире, Румыния, Россия, Киев, Владимир Рогов
Рогов рассказал о расстреле бегущих от мобилизации украинцев

Рогов: украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации украинцев

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украинцев, пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, украинские пограничники расстреливают, уже зафиксировано несколько десятков таких случаев, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.
"По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном", — сказал Рогов.
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По его словам, украинские боевики открывают прицельный огонь по людям, когда они пытаются переплыть реку.
"Уже известно как минимум о двух десятках подобных смертей", — сказал Рогов.
Тиса на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией.
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