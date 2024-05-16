https://ria.ru/20240516/udary-1946375098.html

ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область

ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область - РИА Новости, 16.05.2024

ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область

Армия РФ использует воздушно-космические силы (ВКС), нанося удары по местам дислокации украинских военных, по колоннам ВСУ, которые подтягиваются с разных... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:03

2024-05-16T12:03

2024-05-16T12:12

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

воздушно-космические силы россии

безопасность

виталий ганчев

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Армия РФ использует воздушно-космические силы (ВКС), нанося удары по местам дислокации украинских военных, по колоннам ВСУ, которые подтягиваются с разных направлений в Харьковскую область, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Сильно активизировались наши вооруженные силы, в том числе и ВКС, в части нанесения ударов по позициям и по местам дислокации, и в том числе по той помощи, которая идет именно со стороны разных направлений. Украинские фашисты подтягивают все свои резервы с разных направлений, и вот эти удары ВКС приходятся, прежде всего, по тем колоннам, по тем установкам, которые сейчас подтягиваются на помощь так называемым "защитникам", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, безопасность, виталий ганчев