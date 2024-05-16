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ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область
ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область - РИА Новости, 16.05.2024
ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область
Армия РФ использует воздушно-космические силы (ВКС), нанося удары по местам дислокации украинских военных, по колоннам ВСУ, которые подтягиваются с разных... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:03
2024-05-16T12:03
2024-05-16T12:12
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
воздушно-космические силы россии
безопасность
виталий ганчев
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Армия РФ использует воздушно-космические силы (ВКС), нанося удары по местам дислокации украинских военных, по колоннам ВСУ, которые подтягиваются с разных направлений в Харьковскую область, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Сильно активизировались наши вооруженные силы, в том числе и ВКС, в части нанесения ударов по позициям и по местам дислокации, и в том числе по той помощи, которая идет именно со стороны разных направлений. Украинские фашисты подтягивают все свои резервы с разных направлений, и вот эти удары ВКС приходятся, прежде всего, по тем колоннам, по тем установкам, которые сейчас подтягиваются на помощь так называемым "защитникам", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, безопасность, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Виталий Ганчев
ВС России наносят удары по колоннам ВСУ, идущим в Харьковскую область
Ганчев: ВКС РФ наносят удары по колоннам ВСУ, которые идут в Харьковскую область