https://ria.ru/20240516/udar-1946309589.html

"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ

"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ

Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:14

2024-05-16T06:14

2024-05-16T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

франция

россия

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888845812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd513a6872debd7e363eb775f7e27737.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1."Российские войска совершили прорыв на севере, рядом с границей. <…> В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом", — отметил он.Как подчеркнул Эрвуэ, успех российской операции в Харьковской области станет смертельным ударом для ВСУ и украинской экономики. По его словам, Киеву неизбежно придется стягивать подразделения с других угрожаемых участков ради обороны на подступах к Харькову.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240516/peremeny-1946304066.html

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

харьков

франция

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, франция, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область