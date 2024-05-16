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"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 16.05.2024 (обновлено: 10:51 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/udar-1946309589.html
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ
Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:14
2024-05-16T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
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россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1.&quot;Российские войска совершили прорыв на севере, рядом с границей. &lt;…&gt; В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом&quot;, — отметил он.Как подчеркнул Эрвуэ, успех российской операции в Харьковской области станет смертельным ударом для ВСУ и украинской экономики. По его словам, Киеву неизбежно придется стягивать подразделения с других угрожаемых участков ради обороны на подступах к Харькову.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240516/peremeny-1946304066.html
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в мире, харьков, франция, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Франция, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ

Europe1: выход России к Харькову станет смертельным ударом по Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1.
«

"Российские войска совершили прорыв на севере, рядом с границей. <…> В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом", — отметил он.

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Как подчеркнул Эрвуэ, успех российской операции в Харьковской области станет смертельным ударом для ВСУ и украинской экономики. По его словам, Киеву неизбежно придется стягивать подразделения с других угрожаемых участков ради обороны на подступах к Харькову.
Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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