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"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ
Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:14
2024-05-16T06:14
2024-05-16T10:51
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1."Российские войска совершили прорыв на севере, рядом с границей. <…> В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом", — отметил он.Как подчеркнул Эрвуэ, успех российской операции в Харьковской области станет смертельным ударом для ВСУ и украинской экономики. По его словам, Киеву неизбежно придется стягивать подразделения с других угрожаемых участков ради обороны на подступах к Харькову.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Франция, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ
Europe1: выход России к Харькову станет смертельным ударом по Украине