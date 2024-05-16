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В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться - РИА Новости, 16.05.2024
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11:58 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ubiystvo-1946372367.html
В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться
В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться - РИА Новости, 16.05.2024
В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться
В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:58
2024-05-16T11:58
происшествия
иркутская область
саянск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Молодая пара пришла в службу загс для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что 25-летний мужчина задержан, заведено дело об убийстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html
иркутская область
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россия
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происшествия, иркутская область, саянск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Саянск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться

В Саянске мужчина зарезал жену в ЗАГСе, когда пришел разводиться с ней

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Молодая пара пришла в службу загс для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 25-летний мужчина задержан, заведено дело об убийстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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ПроисшествияИркутская областьСаянскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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