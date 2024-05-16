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В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться
В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться - РИА Новости, 16.05.2024
В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться
В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:58
2024-05-16T11:58
2024-05-16T11:58
происшествия
иркутская область
саянск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Молодая пара пришла в службу загс для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что 25-летний мужчина задержан, заведено дело об убийстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, саянск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Саянск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться
В Саянске мужчина зарезал жену в ЗАГСе, когда пришел разводиться с ней
ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Молодая пара пришла в службу загс для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 25-летний мужчина задержан, заведено дело об убийстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.