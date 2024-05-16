https://ria.ru/20240516/ubiystvo-1946372367.html

В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться

В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться - РИА Новости, 16.05.2024

В Иркутской области мужчина зарезал жену, с которой пришел разводиться

В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:58

2024-05-16T11:58

2024-05-16T11:58

происшествия

иркутская область

саянск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. В Саянске задержан мужчина, который, придя в загс разводиться с супругой, зарезал ее, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Молодая пара пришла в службу загс для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что 25-летний мужчина задержан, заведено дело об убийстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html

иркутская область

саянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутская область, саянск, россия, следственный комитет россии (ск рф)