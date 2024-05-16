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Турпоток между Россией и КНР может вскоре достигнуть доковидных показателей - РИА Новости, 16.05.2024
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05:17 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/turpotok-1946306837.html
Турпоток между Россией и КНР может вскоре достигнуть доковидных показателей
Турпоток между Россией и КНР может вскоре достигнуть доковидных показателей - РИА Новости, 16.05.2024
Турпоток между Россией и КНР может вскоре достигнуть доковидных показателей
Туристический поток между Россией и Китаем может достичь доковидных показателей в 2025 году, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:17
2024-05-16T05:17
россия
китай
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
казань
россия — исламский мир: kazanforum 2024
в мире
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Туристический поток между Россией и Китаем может достичь доковидных показателей в 2025 году, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы надеемся, что с момента запуска безвизового соглашения - с 1 августа 2023 года - к концу 2024 года мы надеемся достичь 1 миллиона взаимных туристических поездок в рамках безвизового группового обмена. Это хорошие показатели. Понятно, что мы не вернулись еще в доковидные цифры, но надеемся, что в 2025 году это уже будут доковидные показатели", - сказал Кондратьев в кулуарах форума Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024". Как сообщал РИА Новости в конце марта замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек. В августе 2023 года в Минэкономразвития сообщало, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек - примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html
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россия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024, в мире
Россия, Китай, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Казань, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, В мире
Турпоток между Россией и КНР может вскоре достигнуть доковидных показателей

Турпоток между Россией и КНР может достичь доковидных показателей в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Туристический поток между Россией и Китаем может достичь доковидных показателей в 2025 году, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Мы надеемся, что с момента запуска безвизового соглашения - с 1 августа 2023 года - к концу 2024 года мы надеемся достичь 1 миллиона взаимных туристических поездок в рамках безвизового группового обмена. Это хорошие показатели. Понятно, что мы не вернулись еще в доковидные цифры, но надеемся, что в 2025 году это уже будут доковидные показатели", - сказал Кондратьев в кулуарах форума Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024".
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Как сообщал РИА Новости в конце марта замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек. В августе 2023 года в Минэкономразвития сообщало, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек - примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
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РоссияКитайНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)КазаньРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024В мире
 
 
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