https://ria.ru/20240516/turobmen-1946307703.html
Россия и Индия проведут консультации по безвизовому туробмену
Россия и Индия проведут консультации по безвизовому туробмену - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Индия проведут консультации по безвизовому туробмену
Первые консультации России и Индии по запуску безвизового группового туристического обмена планируется провести в июне, а подписать двустороннее соглашение - до РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:36
2024-05-16T05:36
2024-05-16T05:36
россия
индия
китай
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Первые консультации России и Индии по запуску безвизового группового туристического обмена планируется провести в июне, а подписать двустороннее соглашение - до конца этого года, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Процесс с групповыми безвизовыми поездками у нас немного сдвинулся. Индийская сторона вернулась с ответом о том, что они на финальной стадии внутригосударственного согласования и запросили повторно у нас последний драфт документа и обещали вернуться в самое ближайшее время. Думаю, что в июне мы проведем первые консультации с ними по обсуждению проекта соглашения", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024". "Планируем подписать до конца года", - отметил он. В начале февраля министерство сообщило, что рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
https://ria.ru/20240516/turpotok-1946306837.html
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россия, индия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Индия, Китай, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Россия и Индия проведут консультации по безвизовому туробмену
МЭР: Россия и Индия в июне проведут консультации по безвизовому туробмену