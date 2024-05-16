https://ria.ru/20240516/turobmen-1946307703.html

Россия и Индия проведут консультации по безвизовому туробмену

Россия и Индия проведут консультации по безвизовому туробмену - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Индия проведут консультации по безвизовому туробмену

Первые консультации России и Индии по запуску безвизового группового туристического обмена планируется провести в июне, а подписать двустороннее соглашение - до РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T05:36

2024-05-16T05:36

2024-05-16T05:36

россия

индия

китай

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

в мире

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Первые консультации России и Индии по запуску безвизового группового туристического обмена планируется провести в июне, а подписать двустороннее соглашение - до конца этого года, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Процесс с групповыми безвизовыми поездками у нас немного сдвинулся. Индийская сторона вернулась с ответом о том, что они на финальной стадии внутригосударственного согласования и запросили повторно у нас последний драфт документа и обещали вернуться в самое ближайшее время. Думаю, что в июне мы проведем первые консультации с ними по обсуждению проекта соглашения", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024". "Планируем подписать до конца года", - отметил он. В начале февраля министерство сообщило, что рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20240516/turpotok-1946306837.html

https://ria.ru/20240507/indiya-1944283093.html

россия

индия

китай

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россия, индия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024