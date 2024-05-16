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В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня
В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня - РИА Новости, 16.05.2024
В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня
Следователи в Самаре проводят проверку после публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы, сообщило региональное управление СК РФ... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:13
2024-05-16T21:13
2024-05-16T21:13
происшествия
самара
россия
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Следователи в Самаре проводят проверку после публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина ранее сообщила в Telegram-канале, что студент вуза в Самаре "украл гвоздики с Вечного огня", начал их ломать и веселиться "под веселый смех его подруги". Она опубликовала видео, на котором запечатлен молодой человек, который играет с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента. "В соцмедиа стали распространяться видеоматериалы, на которых несовершеннолетний совершает противоправные действия у мемориала воинской славы в городе Самаре. По данному факту... начата доследственная проверка, проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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происшествия, самара, россия, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня
СК в Самаре проверит данные о подростке, который украл цветы с Вечного огня