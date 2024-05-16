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В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня - РИА Новости, 16.05.2024

В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

Следователи в Самаре проводят проверку после публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы, сообщило региональное управление СК РФ... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:13

2024-05-16T21:13

2024-05-16T21:13

происшествия

самара

россия

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Следователи в Самаре проводят проверку после публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина ранее сообщила в Telegram-канале, что студент вуза в Самаре "украл гвоздики с Вечного огня", начал их ломать и веселиться "под веселый смех его подруги". Она опубликовала видео, на котором запечатлен молодой человек, который играет с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента. "В соцмедиа стали распространяться видеоматериалы, на которых несовершеннолетний совершает противоправные действия у мемориала воинской славы в городе Самаре. По данному факту... начата доследственная проверка, проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html

самара

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происшествия, самара, россия, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф)