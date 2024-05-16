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Российский военный назвал приоритетную цель в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2024
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05:13 16.05.2024 (обновлено: 05:25 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/tsel-1946306644.html
Российский военный назвал приоритетную цель в зоне СВО
Российский военный назвал приоритетную цель в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2024
Российский военный назвал приоритетную цель в зоне СВО
Расчеты беспилотников, в том числе FPV-дронов, являются приоритетной целью в зоне спецоперации, заявил российский военнослужащий с позывным "Воробей". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:13
2024-05-16T05:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотников, в том числе FPV-дронов, являются приоритетной целью в зоне спецоперации, заявил российский военнослужащий с позывным "Воробей". Как отметило Минобороны России, операторы разведывательных БПЛА 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в круглосуточном режиме контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения. Проследив за передвижениями украинских националистов, операторы БПЛА обнаружили блиндажи с живой силой противника и передали целеуказание артиллеристам. Укрытия с личным составом ВСУ были уничтожены, сообщили в ведомстве. "Цель номер один сейчас - это расчеты БПЛА и FPV-дронов. Сами точно так же работаем, если находим артиллерию, либо видим антенны выносные, то есть это FPV-расчеты, либо расчет мавиков (беспилотники Mavic - ред.), приоритет идет на них, так как они обслуживают ту же артиллерию, те же FPV запускают. Артиллерия не сможет работать без мавиков, а FPV-дроны... намного эффективнее той же артиллерии, потому что он работает точечно, куда нужно", - сказал "Воробей". Он отметил, что дроны вносят немаловажный вклад, поскольку значительно сокращают время разведки по сравнению со временем работы разведгруппы, и позволяют видеть обстановку на поле боя с высоты птичьего полета. По его словам, если оператор дрона находится непосредственно возле орудия, более эффективно ведется корректировка огня артиллерии, сокращается задержка между выстрелами. "Дрон, грубо говоря, не столь важен, важен сам расчет… Работа сейчас идет с блиндажей, с выносом, то есть чтобы максимально было это незаметно. Допустим, мы работаем с пульта, допустим, пульт на выносе стоит. Вынос где-то находится в 50 метрах от нас, мы сидим в блиндаже… Блиндаж укрепленный, даже если запеленгует - нас не накроют артиллерией или той же FPV-шкой", - добавил военнослужащий с позывным "Давыд".
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский военный назвал приоритетную цель в зоне СВО

Российский военный назвал расчеты БПЛА приоритетной целью в зоне СВО

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотников, в том числе FPV-дронов, являются приоритетной целью в зоне спецоперации, заявил российский военнослужащий с позывным "Воробей".
Как отметило Минобороны России, операторы разведывательных БПЛА 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в круглосуточном режиме контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения. Проследив за передвижениями украинских националистов, операторы БПЛА обнаружили блиндажи с живой силой противника и передали целеуказание артиллеристам. Укрытия с личным составом ВСУ были уничтожены, сообщили в ведомстве.
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"Цель номер один сейчас - это расчеты БПЛА и FPV-дронов. Сами точно так же работаем, если находим артиллерию, либо видим антенны выносные, то есть это FPV-расчеты, либо расчет мавиков (беспилотники Mavic - ред.), приоритет идет на них, так как они обслуживают ту же артиллерию, те же FPV запускают. Артиллерия не сможет работать без мавиков, а FPV-дроны... намного эффективнее той же артиллерии, потому что он работает точечно, куда нужно", - сказал "Воробей".
Он отметил, что дроны вносят немаловажный вклад, поскольку значительно сокращают время разведки по сравнению со временем работы разведгруппы, и позволяют видеть обстановку на поле боя с высоты птичьего полета. По его словам, если оператор дрона находится непосредственно возле орудия, более эффективно ведется корректировка огня артиллерии, сокращается задержка между выстрелами.
"Дрон, грубо говоря, не столь важен, важен сам расчет… Работа сейчас идет с блиндажей, с выносом, то есть чтобы максимально было это незаметно. Допустим, мы работаем с пульта, допустим, пульт на выносе стоит. Вынос где-то находится в 50 метрах от нас, мы сидим в блиндаже… Блиндаж укрепленный, даже если запеленгует - нас не накроют артиллерией или той же FPV-шкой", - добавил военнослужащий с позывным "Давыд".
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