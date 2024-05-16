https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946551091.html

Россия снизила долю доллара и евро во внешней торговле до минимума

Россия снизила долю доллара и евро во внешней торговле до минимума - РИА Новости, 16.05.2024

Россия снизила долю доллара и евро во внешней торговле до минимума

Россия в начале весны снизила долю доллара и евро во внешней торговле до исторических минимумов, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T22:55

2024-05-16T22:55

2024-05-16T23:31

россия

азия

европа

в мире

владимир путин

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919967314_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_098d9eac7b1cf5ec2229b305535eeea6.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия в начале весны снизила долю доллара и евро во внешней торговле до исторических минимумов, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.Так, удельный вес недружественных валют в российском экспорте за год уменьшился в 2,2 раза, а за месяц — на пять процентных пунктов и по итогам марта составил лишь 17,8%.Больше всего доля недружественных валют в российском экспорте в марте сократилась в Африку — сразу на 37,3 процентного пункта, до 43,5%. Далее идет Океания с падением на 15,4 процентного пункта, до 33,5%, затем американские страны — на 14,2 процентного пункта, до минимальных за все время наблюдений 57,5%. В Азии — до 14,9%, а в Европе — 28,5%.Меньше всего недружественными валютами за российский экспорт расплачиваются страны Карибского бассейна — там их доля достигает лишь 2,9%, при этом за март она выросла на 0,3 процентного пункта. Параллельно сокращается доля использования этих валют в российском импорте: в марте она уменьшилась в 1,6 раза в годовом выражении, а за месяц — на 1,5 процентных пункта и составила 25,3%. Сильнее всего в марте их доля сократилась при расчетах за товары из африканских стран — сразу на 9,7 процентного пункта, до рекордно низких 26,9%. Одновременно до минимума упала доля в Азии (15,6%) и Океании (22,8%). Меньше всего недружественные валюты используются в расчетах за продукцию стран Карибского бассейна (11%), а больше всего — стран Америки (59,1%) и Европы (44,2%).Как заявил Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в российской внешней торговле доля расчетов в долларах снизилась до 13% против порядка 50% до 2022-го. По его словам, виной тому стала недальновидная политика США. При этом доля расчетов в юанях до 2022 года составляла примерно три процента, а сейчас — около 34%, отметил глава государства.В конце 2023-го агентство Bloomberg сообщило, что доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год. Спад валюты произошел из-за растущих ставок на то, что Федеральная резервная система начнет смягчать денежно-кредитную политику из-за замедления роста ВВП США. Это снизило привлекательность американской валюты, поскольку другие центробанки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени.

https://ria.ru/20240503/gosdolg-1943768516.html

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945029404.html

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html

россия

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азия, европа, в мире, владимир путин, такер карлсон