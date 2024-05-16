Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946319904.html
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая
Значительный объем взаимной торговли РФ с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:10
2024-05-16T08:10
россия
китай
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Значительный объем взаимной торговли РФ с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, объем нашей торговли с Китаем за прошлый год превысил 220 миллиардов долларов, китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Это важно для нас и это важно для китайцев", - сказал Песков "Известиям".
https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая

Песков: объем торговли РФ с КНР говорит о взаимной дополняемости двух экономик

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Значительный объем взаимной торговли РФ с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, объем нашей торговли с Китаем за прошлый год превысил 220 миллиардов долларов, китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Это важно для нас и это важно для китайцев", - сказал Песков "Известиям".
Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном
Вчера, 07:31
 
РоссияКитайДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала