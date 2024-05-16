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Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая
Значительный объем взаимной торговли РФ с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:10
2024-05-16T08:10
2024-05-16T08:10
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Значительный объем взаимной торговли РФ с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, объем нашей торговли с Китаем за прошлый год превысил 220 миллиардов долларов, китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Это важно для нас и это важно для китайцев", - сказал Песков "Известиям".
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россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая
Песков: объем торговли РФ с КНР говорит о взаимной дополняемости двух экономик