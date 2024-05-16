https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946319904.html

Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая

Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая - РИА Новости, 16.05.2024

Песков заявил о взаимной дополняемости экономик России и Китая

Значительный объем взаимной торговли РФ с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:10

2024-05-16T08:10

2024-05-16T08:10

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китай

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в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Значительный объем взаимной торговли РФ с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, объем нашей торговли с Китаем за прошлый год превысил 220 миллиардов долларов, китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик. Это важно для нас и это важно для китайцев", - сказал Песков "Известиям".

https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

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россия, китай, дмитрий песков, в мире