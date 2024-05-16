https://ria.ru/20240516/tinkoff-1946464701.html

"Тинькофф" представит новую дивидендную политику

"Тинькофф" представит новую дивидендную политику - РИА Новости, 16.05.2024

"Тинькофф" представит новую дивидендную политику

Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:12

2024-05-16T16:12

2024-05-16T17:45

экономика

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и прежняя, сообщил председатель правления Станислав Близнюк. Согласно дивидендной политике группы "Тинькофф", выплаты проходили ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО. Но в марте 2021 года группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. Последними стали промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года. "Собираемся представить обновленную стратегию развития группы с учетом интеграции Росбанка в конце этого - в начале следующего года. Стратегия также будет включать в себя новую дивидендную политику, которую мы сейчас разрабатываем, безусловно, основываясь на тех фундаментальных принципах, на которых она формировалась ранее", - сказал Близнюк во время конференц-колла. Он отметил, что дивидендная политика будет построена "на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида"."Сейчас работаем над стратегией выплаты дивидендов, над дивидендной политикой. На текущий момент можем сказать, что, возможно, мы объявим в этом году, ближе к концу. И сам принцип дивидендной политики будет построен на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида", - добавил он.Предправления "Тинькофф" напомнил о принятом решении о сделке по интеграции с Росбанком, которая закончится, по оценкам группы, в третьем квартале. "Давайте дождемся результатов финализации сделки, после чего будет гораздо больше ясности по возможным объявлениям о дивидендной политике", - сказал Близнюк."Тинькофф" в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу и приняли решение увеличить уставный капитал "ТКС Холдинга" путем допэмиссии 130 миллионов акций. Сделку планируется завершить к концу третьего квартала. Тогда же сообщалось, что группа планирует представить стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в состав "ТКС Холдинга" в четвертом квартале 2024 года. Стратегия будет включать в себя в том числе новую дивидендную политику.

https://ria.ru/20240516/tinkoff-1946437161.html

https://ria.ru/20240314/integratsiya-1933035581.html

https://ria.ru/20240402/karta-1937388691.html

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экономика, тинькофф. кредитные системы