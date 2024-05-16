Рейтинг@Mail.ru
"Тинькофф" представит новую дивидендную политику - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 16.05.2024 (обновлено: 17:45 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/tinkoff-1946464701.html
"Тинькофф" представит новую дивидендную политику
"Тинькофф" представит новую дивидендную политику - РИА Новости, 16.05.2024
"Тинькофф" представит новую дивидендную политику
Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:12
2024-05-16T17:45
экономика
тинькофф. кредитные системы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841893224_0:145:2941:1799_1920x0_80_0_0_5f8a452ab53ff21f85bf4baba8931e6c.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и прежняя, сообщил председатель правления Станислав Близнюк. Согласно дивидендной политике группы "Тинькофф", выплаты проходили ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО. Но в марте 2021 года группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. Последними стали промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года. "Собираемся представить обновленную стратегию развития группы с учетом интеграции Росбанка в конце этого - в начале следующего года. Стратегия также будет включать в себя новую дивидендную политику, которую мы сейчас разрабатываем, безусловно, основываясь на тех фундаментальных принципах, на которых она формировалась ранее", - сказал Близнюк во время конференц-колла. Он отметил, что дивидендная политика будет построена "на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида"."Сейчас работаем над стратегией выплаты дивидендов, над дивидендной политикой. На текущий момент можем сказать, что, возможно, мы объявим в этом году, ближе к концу. И сам принцип дивидендной политики будет построен на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида", - добавил он.Предправления "Тинькофф" напомнил о принятом решении о сделке по интеграции с Росбанком, которая закончится, по оценкам группы, в третьем квартале. "Давайте дождемся результатов финализации сделки, после чего будет гораздо больше ясности по возможным объявлениям о дивидендной политике", - сказал Близнюк."Тинькофф" в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу и приняли решение увеличить уставный капитал "ТКС Холдинга" путем допэмиссии 130 миллионов акций. Сделку планируется завершить к концу третьего квартала. Тогда же сообщалось, что группа планирует представить стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в состав "ТКС Холдинга" в четвертом квартале 2024 года. Стратегия будет включать в себя в том числе новую дивидендную политику.
https://ria.ru/20240516/tinkoff-1946437161.html
https://ria.ru/20240314/integratsiya-1933035581.html
https://ria.ru/20240402/karta-1937388691.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841893224_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_11457ad5741d83fce98f9ff2ada464b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы
"Тинькофф" представит новую дивидендную политику

"Тинькофф" в обновленной стратегии представит новую дивидендную политику

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый банкомат отечественного производства банка "Тинькофф" в Москве
Первый банкомат отечественного производства банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Первый банкомат отечественного производства банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и прежняя, сообщил председатель правления Станислав Близнюк.
Согласно дивидендной политике группы "Тинькофф", выплаты проходили ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО. Но в марте 2021 года группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. Последними стали промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года.
Офис банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу
Вчера, 15:04
"Собираемся представить обновленную стратегию развития группы с учетом интеграции Росбанка в конце этого - в начале следующего года. Стратегия также будет включать в себя новую дивидендную политику, которую мы сейчас разрабатываем, безусловно, основываясь на тех фундаментальных принципах, на которых она формировалась ранее", - сказал Близнюк во время конференц-колла.
Он отметил, что дивидендная политика будет построена "на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида".
Росбанк - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"
14 марта, 18:37
"Сейчас работаем над стратегией выплаты дивидендов, над дивидендной политикой. На текущий момент можем сказать, что, возможно, мы объявим в этом году, ближе к концу. И сам принцип дивидендной политики будет построен на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида", - добавил он.
Предправления "Тинькофф" напомнил о принятом решении о сделке по интеграции с Росбанком, которая закончится, по оценкам группы, в третьем квартале. "Давайте дождемся результатов финализации сделки, после чего будет гораздо больше ясности по возможным объявлениям о дивидендной политике", - сказал Близнюк.
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Тинькофф" разблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
2 апреля, 17:01
"Тинькофф" в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, а также о планах провести для этого допэмиссию акций. В начале мая акционеры "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") большинством голосов одобрили интеграцию Росбанка в группу и приняли решение увеличить уставный капитал "ТКС Холдинга" путем допэмиссии 130 миллионов акций. Сделку планируется завершить к концу третьего квартала. Тогда же сообщалось, что группа планирует представить стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в состав "ТКС Холдинга" в четвертом квартале 2024 года. Стратегия будет включать в себя в том числе новую дивидендную политику.
 
ЭкономикаТинькофф. Кредитные Системы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала