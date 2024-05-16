https://ria.ru/20240516/tinkoff-1946436001.html
"Тинькофф" до конца года добавит татарский язык в приложение
"Тинькофф" до конца года добавит татарский язык в приложение - РИА Новости, 16.05.2024
"Тинькофф" до конца года добавит татарский язык в приложение
"Тинькофф" планирует добавить татарский язык в свое мобильное приложение до конца года в рамках реализации проекта по исламскому банкингу, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:02
2024-05-16T15:02
2024-05-16T15:07
общество
россия
казань
тинькофф. кредитные системы
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. "Тинькофф" планирует добавить татарский язык в свое мобильное приложение до конца года в рамках реализации проекта по исламскому банкингу, сообщила пресс-служба кредитной организации. "До конца 2024 года мобильное приложение "Тинькофф" будет переведено на татарский язык. Это расширит линейку уже доступных иностранных языков: узбекского, таджикского, кыргызского и английского", - говорится в сообщении. "Тинькофф" на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024" также представил банкомат, функционал которого переведен на татарский язык. В пресс-службе пояснили, что такие устройства банка по всей стране будут доступны на трех языках - русском, английском и татарском. "Особенно это актуально для регионов с носителями языка: к примеру, в Татарстане проживает около 4 миллионов жителей, которые смогут пользоваться банковскими услугами на родном языке", - добавили в пресс-службе. "Тинькофф" в апреле вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют четыре региона: Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240516/mir-1946347846.html
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общество, россия, казань, тинькофф. кредитные системы, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Общество, Россия, Казань, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
"Тинькофф" до конца года добавит татарский язык в приложение
"Тинькофф" планирует добавить татарский язык в приложение до конца года
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. "Тинькофф" планирует добавить татарский язык в свое мобильное приложение до конца года в рамках реализации проекта по исламскому банкингу, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"До конца 2024 года мобильное приложение "Тинькофф" будет переведено на татарский язык. Это расширит линейку уже доступных иностранных языков: узбекского, таджикского, кыргызского и английского", - говорится в сообщении.
"Тинькофф" на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024" также представил банкомат, функционал которого переведен на татарский язык. В пресс-службе пояснили, что такие устройства банка по всей стране будут доступны на трех языках - русском, английском и татарском.
"Особенно это актуально для регионов с носителями языка: к примеру, в Татарстане проживает около 4 миллионов жителей, которые смогут пользоваться банковскими услугами на родном языке", - добавили в пресс-службе.
"Тинькофф" в апреле вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России
, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют четыре региона: Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани
14-19 мая.